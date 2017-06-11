«Динамо» продлило контракт с Калитвинцевым

Руководство «Динамо» продлило контракт с главным тренером Юрием Калитвинцевым. Об этом сообщил исполнительный директор московского клуба Евгений Кречетов.

Напомним, под руководством украинского специалиста бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышли в РФПЛ. Ранее стало известно, что Калитвинцев признан лучшим тренером первенства.

– Контракт с Калитвинцевым у нас продлился автоматически после выполнения задачи на сезон. Как вы знаете, выполнил он ее с хорошим запасом, заранее и заблаговременно. Поэтому естественно, что наше сотрудничество продлено.

– Соглашение продлено на один год?

– У нас система немного усложненная, которая всегда связана с выполнением результат. Так как Юрий Николаевич всегда работает на результат, то мы все надеемся, что он с нами останется еще на много лет.