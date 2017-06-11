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    «Динамо» продлило контракт с Калитвинцевым

    Руководство «Динамо» продлило контракт с главным тренером Юрием Калитвинцевым. Об этом сообщил исполнительный директор московского клуба Евгений Кречетов.

    Напомним, под руководством украинского специалиста бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышли в РФПЛ. Ранее стало известно, что Калитвинцев признан лучшим тренером первенства.

    – Контракт с Калитвинцевым у нас продлился автоматически после выполнения задачи на сезон. Как вы знаете, выполнил он ее с хорошим запасом, заранее и заблаговременно. Поэтому естественно, что наше сотрудничество продлено.

    – Соглашение продлено на один год?

    – У нас система немного усложненная, которая всегда связана с выполнением результат. Так как Юрий Николаевич всегда работает на результат, то мы все надеемся, что он с нами останется еще на много лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 14:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 11 июня 2017, 18:04

      Это правильно.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июня 2017, 15:23

      Ну и хорошо , если человек уже год хорошо работает то почему бы ему не продолжить дальше. За Динамо будет любопытно смотреть всегда хочется чтобы такие клубы были в" авангарде " нашего футбола. Хочется пожелать удачи Динамо не смотря на все их проблемы.

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 11 июня 2017, 14:24

      Посмотрим чего стоит Юрией Калитвинцев в РФПЛ !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 14:18

      От добра добра не ищут !

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2017, 14:13

      Сейчас Калитвинцеву есть что доказывать .Удачи ему и Динамо в ПФЛ

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