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«Динамо» продлило контракт с Калитвинцевым

11 июня 2017, 14:11
5

Руководство «Динамо» продлило контракт с главным тренером Юрием Калитвинцевым. Об этом сообщил исполнительный директор московского клуба Евгений Кречетов.

Напомним, под руководством украинского специалиста бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышли в РФПЛ. Ранее стало известно, что Калитвинцев признан лучшим тренером первенства.

– Контракт с Калитвинцевым у нас продлился автоматически после выполнения задачи на сезон. Как вы знаете, выполнил он ее с хорошим запасом, заранее и заблаговременно. Поэтому естественно, что наше сотрудничество продлено.

– Соглашение продлено на один год?

– У нас система немного усложненная, которая всегда связана с выполнением результат. Так как Юрий Николаевич всегда работает на результат, то мы все надеемся, что он с нами останется еще на много лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (5)
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acer2003
1497179638
Сейчас Калитвинцеву есть что доказывать .Удачи ему и Динамо в ПФЛ
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dok66
1497179929
От добра добра не ищут !
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МАКАРШВЕД
1497180257
Посмотрим чего стоит Юрией Калитвинцев в РФПЛ !!!
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hevbn 28
1497183817
Ну и хорошо , если человек уже год хорошо работает то почему бы ему не продолжить дальше. За Динамо будет любопытно смотреть всегда хочется чтобы такие клубы были в" авангарде " нашего футбола. Хочется пожелать удачи Динамо не смотря на все их проблемы.
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Pourport
1497193456
Это правильно.
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