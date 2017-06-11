Каррера: «Федун – очень смелый человек»

Главный тренер «Спартака» Массимом Каррера назвал смелым шагом руководства клуба решение назначить его на данный пост. По ходу прошлого сезона итальянец сменил Дмитрия Аленичева.

«Помню, что вначале было достаточно много скептиков в отношении моей способности тренировать команду. И могу сказать, что Федун – очень смелый человек. Потому что оказал мне такое доверие при том, что я никогда не работал главным тренером.

Удивило и польстило, что мне предложили тренировать команду после увольнения Аленичева, пусть даже два матча. Признаюсь, что удивился этому даже больше, чем когда получил предложение возглавить команду на постоянной основе. Но, честно, в тот момент я вообще не думал, что это может превратиться в полноценную работу», – заявил Каррера.

«Спартак» при итальянском тренере за последние 16 лет впервые стал чемпионом России.