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    Каррера: «Федун – очень смелый человек»

    Главный тренер «Спартака» Массимом Каррера назвал смелым шагом руководства клуба решение назначить его на данный пост. По ходу прошлого сезона итальянец сменил Дмитрия Аленичева.

    «Помню, что вначале было достаточно много скептиков в отношении моей способности тренировать команду. И могу сказать, что Федун – очень смелый человек. Потому что оказал мне такое доверие при том, что я никогда не работал главным тренером.

    Удивило и польстило, что мне предложили тренировать команду после увольнения Аленичева, пусть даже два матча. Признаюсь, что удивился этому даже больше, чем когда получил предложение возглавить команду на постоянной основе. Но, честно, в тот момент я вообще не думал, что это может превратиться в полноценную работу», – заявил Каррера.

    «Спартак» при итальянском тренере за последние 16 лет впервые стал чемпионом России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 07:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +563

      tank219 11 июня 2017, 10:34

      Закон курятника - залезь повыше и гадь на головы, кто пониже. Спартак на самом верху, а внизу столько разных голов, не знаешь с какой начать. Похоже первым огребут динамики

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 10:14

      Он рискнул и выиграл.

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 июня 2017, 09:45

      будет очень важный сезон,сможет ли Спартак удержаться на первом месте и как выступит в ЛЧ. От этого будет зависеть будущее Карреры

      2
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      Рейтинг: +582

      мароко 11 июня 2017, 08:42

      Следующий сезон покажет, если ниже третьего места не опустится, то года три тренировать будет!

      3
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > мароко 11 июня 2017, 09:35

      Это точно второй сезон покажет,да и лч тоже,если будет более менее приемлемый результат,то и Федун будет спокоен,а не дай бог провалится в рфпл или лч то опять,начнутся подковерные интриги с тренером!!!

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 июня 2017, 08:15

      В наших командах всегда проще стать главным тренером, чем продержаться в должности хотя бы несколько сезонов. Надеюсь Каррера в Спартаке надолго!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2017, 07:19

      Первый блин не вышел комом ! Сейчас Каррере нужно доказывать состоятельность...

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