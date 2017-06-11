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    Жезусу предстоит операция после перелома глазницы

    «Бомбардир» писал о том, что нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус сломал глазницу в товарищеском матче против команды Аргентины (0:1). 20-летний футболист сообщил о необходимости хирургического вмешательства.

    «К сожалению, я не сыграю в следующем матче (13-го июня против Австралии – прим. «Бомбардира»). У меня небольшие проблемы с костьми лица, поэтому я вынужден согласиться на операцию. Спасибо за поддержку!» – написал форвард «Манчестер Сити» в твиттере.

    Жезус присоединился к «горожанам» в январе, перейдя из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. Контракт был подписан в июле 2016 года. В дебютном сезоне игрок забил семь голов и отдал пять результативных передач в 11-ти матчах. Команда Хосепа Гвардиола завершила сезон в английской Премьер-лиге на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    11.06.2017 00:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 10:05

      Потеря для Гвардиолы .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 11 июня 2017, 09:07

      3 место лол

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