Жезусу предстоит операция после перелома глазницы

«Бомбардир» писал о том, что нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус сломал глазницу в товарищеском матче против команды Аргентины (0:1). 20-летний футболист сообщил о необходимости хирургического вмешательства.

«К сожалению, я не сыграю в следующем матче (13-го июня против Австралии – прим. «Бомбардира»). У меня небольшие проблемы с костьми лица, поэтому я вынужден согласиться на операцию. Спасибо за поддержку!» – написал форвард «Манчестер Сити» в твиттере.

Жезус присоединился к «горожанам» в январе, перейдя из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. Контракт был подписан в июле 2016 года. В дебютном сезоне игрок забил семь голов и отдал пять результативных передач в 11-ти матчах. Команда Хосепа Гвардиола завершила сезон в английской Премьер-лиге на третьем месте в турнирной таблице.