Промес: «Ливерпуль» – отличный клуб, но есть более прекрасные команды»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что вполне может остаться в стане красно-белых на более длительный срок. Минувшей зимой сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Ливерпуля». Действующее соглашение 25-летнего игрока с московским клубом рассчитано июня 2021 года.

«Задержаться в «Спартаке»? Почему бы и нет. Я еще не играл с ним в Лиге чемпионов. «Ливерпуль»? Отличный клуб, но есть еще более прекрасные команды», – приводит слова Промеса VoetbalPrimeur.

В прошедшем сезоне хавбек провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.