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    Промес: «Ливерпуль» – отличный клуб, но есть более прекрасные команды»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что вполне может остаться в стане красно-белых на более длительный срок. Минувшей зимой сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Ливерпуля». Действующее соглашение 25-летнего игрока с московским клубом рассчитано июня 2021 года.

    «Задержаться в «Спартаке»? Почему бы и нет. Я еще не играл с ним в Лиге чемпионов. «Ливерпуль»? Отличный клуб, но есть еще более прекрасные команды», – приводит слова Промеса VoetbalPrimeur.

    В прошедшем сезоне хавбек провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 17:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 20:01

      Зажралась негра.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2017, 19:07

      Оставайся Антоха мы все только ЗА.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +547

      avera 10 июня 2017, 18:55

      А в Англии(в частности в Ливерпуле) надо пахать на поле.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 июня 2017, 18:52

      Антоха, надо еще "зажечь" в ЛЧ, тогда точно будешь сам выбирать клубы!

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > mialkov 10 июня 2017, 20:31

      Ага, уже зажег:)))кому он нужен,максимум это к Слуцкому в Халл!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 июня 2017, 18:30

      Оставайся Максимка,ты супер

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 10 июня 2017, 18:26

      ... например, Спартак, да?

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      Рейтинг: +563

      tank219 10 июня 2017, 18:20

      Все верно, братуха, какой Ливерпуль, когда есть Спартак

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