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    Наингголан продлит контракт с «Ромой» на улучшенных условиях

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан готов поставить подпись под новым соглашением с «волками». Сообщается, что теперь зарплата 29-летнего игрока будет составлять более 4 миллионов евро в год. Ранее он зарабатывал 3 миллиона плюс бонусы.

    Недавно бельгиец заявлял, что отказал «Арсеналу» и «Челси» ради того, чтобы остаться в римском клубе. Новый договор будет заключен на срок до лета 2021 года.

    В минувшем сезоне Наингголан принял участие в 36-ти встречах, записав в свой актив 11 голов и три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    10.06.2017 14:59
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