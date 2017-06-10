Наингголан продлит контракт с «Ромой» на улучшенных условиях

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан готов поставить подпись под новым соглашением с «волками». Сообщается, что теперь зарплата 29-летнего игрока будет составлять более 4 миллионов евро в год. Ранее он зарабатывал 3 миллиона плюс бонусы.

Недавно бельгиец заявлял, что отказал «Арсеналу» и «Челси» ради того, чтобы остаться в римском клубе. Новый договор будет заключен на срок до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Наингголан принял участие в 36-ти встречах, записав в свой актив 11 голов и три результативные передачи.