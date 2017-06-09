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    Черчесов: «По сравнению с матчем против Венгрии мы вышли на другой «левел»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал исход товарищеской встречи против команды Чили (1:1).

    «Почему Шишкин играл с первых минут, а не Джикия? Почему, почему, почему... Давайте это слово уберем, я как студент здесь отчитываюсь. У Джикии побаливало колено. Две тренировки он провел в щадящем режиме, а на поле должны выходить готовые футболисты.

    Сегодня мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с игрой против Венгрии (3:0). Отыгрались, но пропустили. В некоторых моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Поблагодарил команду за непростую игру. Надеюсь, что до турнира добавим еще в каких-то компонентах. Скачок – совершенно другого уровня команда. Мы чувствовали себя увереннее, контролировали мяч. Схема была 5-3-2, теперь 5-4-1. Выход Санчеса на замену? Когда выходит игрок высокого уровня, он часто меняет ситуацию. А Санчес многим командам уже попортил крови.

    Мы часто отрабатывали стандарты – так было и с Венгрией, например. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты – это не футбол, но его часть, которая иногда становится самой важной. Надо прибавлять во всех компонентах. По сравнению с прошлым матчем мы добились прогресса, есть подвижки в плане движения. Вышли на другой «левел», – сказал специалист.

    Напомним, ранее глава РФС Виталий Мутко сообщил о том, что Черчесов сохранит свою должность вне зависимости от результатов команды на Кубке конфедераций. Турнир пройдет в четырех городах России с 17-го июня по 2-е июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2017 23:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 10:06

      Где скачок , куда скачок ? Понравилось только то , что команда билась , вгрызалась . Повезло, что не проиграла - отмененный гол Видала , Чили абсолютно не в своих кондициях ... Зато Черчес - сразу на федеральный канал - пиар !

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 10 июня 2017, 06:26

      если б судья не помогал нашим то всасали бы как обычно чили играл лучше

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 июня 2017, 06:09

      С Новой Зеландией левел нужно понижать.

      1
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 10 июня 2017, 06:03

      Конечно уровень! Все наверно забыли ,что было год назад. С первых мин. шло удержание ничьи и штрафные назад, а тут играют. Хоть смотреть можно, Глушак как пробил.


      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 июня 2017, 05:43

      ну то что не проиграли - скажите спасибо судье... чистый гол Видаля отменил.. Новый левел? Кубок конфедераций покажет, ибо товарняк он и в Африке товарняк... Пока повезло, что Васин забил и что судья отменил гол...

      1
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 10 июня 2017, 01:50

      Чили очень серьезный соперник, результат вполне приемлем для нашей сборной

      1
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      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 10 июня 2017, 01:45

      Черчесов, а для кого вы играете? как не для болельщиков. Конечно вы будете отчитываться... "Новый уровень" - дожились, ничья в товарищеском уже скачок....

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 10 июня 2017, 00:10

      Не рановато ли про уровни?

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 10 июня 2017, 00:09

      словарный запас Мутко пополнился новым словом: level

      2
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      Рейтинг: +70

      savdail 10 июня 2017, 00:06

      Как обычно. Не проиграли - уже новый уровень!

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