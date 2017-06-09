Черчесов: «По сравнению с матчем против Венгрии мы вышли на другой «левел»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал исход товарищеской встречи против команды Чили (1:1).

«Почему Шишкин играл с первых минут, а не Джикия? Почему, почему, почему... Давайте это слово уберем, я как студент здесь отчитываюсь. У Джикии побаливало колено. Две тренировки он провел в щадящем режиме, а на поле должны выходить готовые футболисты.

Сегодня мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с игрой против Венгрии (3:0). Отыгрались, но пропустили. В некоторых моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Поблагодарил команду за непростую игру. Надеюсь, что до турнира добавим еще в каких-то компонентах. Скачок – совершенно другого уровня команда. Мы чувствовали себя увереннее, контролировали мяч. Схема была 5-3-2, теперь 5-4-1. Выход Санчеса на замену? Когда выходит игрок высокого уровня, он часто меняет ситуацию. А Санчес многим командам уже попортил крови.

Мы часто отрабатывали стандарты – так было и с Венгрией, например. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты – это не футбол, но его часть, которая иногда становится самой важной. Надо прибавлять во всех компонентах. По сравнению с прошлым матчем мы добились прогресса, есть подвижки в плане движения. Вышли на другой «левел», – сказал специалист.

Напомним, ранее глава РФС Виталий Мутко сообщил о том, что Черчесов сохранит свою должность вне зависимости от результатов команды на Кубке конфедераций. Турнир пройдет в четырех городах России с 17-го июня по 2-е июля.