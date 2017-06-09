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  • Черчесов: «По сравнению с матчем против Венгрии мы вышли на другой «левел»

Черчесов: «По сравнению с матчем против Венгрии мы вышли на другой «левел»

9 июня 2017, 23:00
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал исход товарищеской встречи против команды Чили (1:1).

«Почему Шишкин играл с первых минут, а не Джикия? Почему, почему, почему... Давайте это слово уберем, я как студент здесь отчитываюсь. У Джикии побаливало колено. Две тренировки он провел в щадящем режиме, а на поле должны выходить готовые футболисты.

Сегодня мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с игрой против Венгрии (3:0). Отыгрались, но пропустили. В некоторых моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Поблагодарил команду за непростую игру. Надеюсь, что до турнира добавим еще в каких-то компонентах. Скачок – совершенно другого уровня команда. Мы чувствовали себя увереннее, контролировали мяч. Схема была 5-3-2, теперь 5-4-1. Выход Санчеса на замену? Когда выходит игрок высокого уровня, он часто меняет ситуацию. А Санчес многим командам уже попортил крови.

Мы часто отрабатывали стандарты – так было и с Венгрией, например. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты – это не футбол, но его часть, которая иногда становится самой важной. Надо прибавлять во всех компонентах. По сравнению с прошлым матчем мы добились прогресса, есть подвижки в плане движения. Вышли на другой «левел», – сказал специалист.

Напомним, ранее глава РФС Виталий Мутко сообщил о том, что Черчесов сохранит свою должность вне зависимости от результатов команды на Кубке конфедераций. Турнир пройдет в четырех городах России с 17-го июня по 2-е июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ДЖУZ
1497040330
Черчесов, Андора выигрывает у Венгрии, понимаешь, АНДОРАААА...
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savdail
1497042418
Как обычно. Не проиграли - уже новый уровень!
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compka
1497042583
словарный запас Мутко пополнился новым словом: level
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Тазит
1497042612
Не рановато ли про уровни?
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ПсеФдоним
1497048307
Черчесов, а для кого вы играете? как не для болельщиков. Конечно вы будете отчитываться... "Новый уровень" - дожились, ничья в товарищеском уже скачок....
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ARSENAL TULA
1497048643
Чили очень серьезный соперник, результат вполне приемлем для нашей сборной
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Аид666
1497062589
ну то что не проиграли - скажите спасибо судье... чистый гол Видаля отменил.. Новый левел? Кубок конфедераций покажет, ибо товарняк он и в Африке товарняк... Пока повезло, что Васин забил и что судья отменил гол...
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ДСА
1497064182
С Новой Зеландией левел нужно понижать.
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yanedo
1497065161
если б судья не помогал нашим то всасали бы как обычно чили играл лучше
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dok66
1497078394
Где скачок , куда скачок ? Понравилось только то , что команда билась , вгрызалась . Повезло, что не проиграла - отмененный гол Видала , Чили абсолютно не в своих кондициях ... Зато Черчес - сразу на федеральный канал - пиар !
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