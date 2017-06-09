Щесны: «Мое будушее решится в течение нескольких дней»

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны прокомментировал свой возможный трансфер в «Ювентус». Ранее «Бомбардир» писал о том, что сумма перехода может составить 16 миллионов евро.

«Все решится в течение нескольких дней», – сказал 27-летний игрок журналистам около отеля сборной Польши.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 29-ми матчах римского клуба во всех турнирах. Команда Лучано Спаллетти заняла второе место в турнирной таблице Серии А. Права на Щесны принадлежат лондонского «Арсеналу».