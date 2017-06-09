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Журналист ESPN: «Семак может последовать за Слуцким в Европу»

9 июня 2017, 18:18
12

Журналист ESPN Джон Брэдли прокомментировал назначение на пост главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого, а также заявил, что рулевой «Уфы» Сергей Семак может также перебраться в Европу.

– Многие тренеры не приживаются в Англии из-за своих тактических взглядов. Слуцкому это не грозит?

– Слуцкий любит контратакующий футбол, который идеально подходит первенству Англии. Единственное, что меня беспокоит, – недостаточная тактическая гибкость Слуцкого: он зациклился на схеме 4-2-3-1, которую использовал в ЦСКА и сборной России.

– Слуцкий прорвал окно в Европу. Кто еще из российских тренеров может последовать за ним?

– Семак! Великолепный в прошлом игрок и большой человек. Его знают и уважают не только в России, но и в Европе, хотя Сергей пока еще молод. Думаю, его время в будущем обязательно придет. В последние 15-20 лет в Англии вообще ничего не знали о российском футболе, поэтому ваших тренеров игнорировали. Но сейчас все может измениться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Халл Сити Уфа Слуцкий Леонид Семак Сергей
Комментарии (12)
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Зэб
1497021907
Богданычу рано за рубеж.В России опыта набраться сначала.Ну а там кто знает.В любом случае ему удачи и терпения.
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vladimir-7
1497022969
Семаку можно идти помощником в тренерский штаб к Слуцкому в Англию, тогда он быстрее станет востребованным.
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dok66
1497023277
После Слуцкого в все изменится !
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shinnik
1497024063
А вот это ты не трожь,Брэдли.. Этому ещё Зенит вытаскивать...
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отдай мои вещи
1497024177
какой Семак?))) лишь бы ляпнуть
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hevbn 28
1497025334
Рано говорить о Семаке в Европе, он еще и полный чемпионат не провел у нас , но любопытно что о нем знают и стараются следить в Европе. Пока еще сложно сказать что за тренер Сергей Богданович , но то что его все уважают и в России и в Европе это факт ( не надо забывать что он играл за ПСЖ и имел там хорошую репутацию) . Семак вообще вместе с Тихоновым наверное являются самыми уважаемыми игроками в нашей стране .
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VSt
1497025693
Круто! Нехрен ждать, будет возможность, надо выбираться на европейскую футбольную арену. Не получится с первого раза, получится со второго. Чем больше наших будет там, где умеют играть в футбол, тем лучше будет для отечественного футбола.
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Gornostay
1497042556
Богданович - глыба!!!! У него везде получится!
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avfc71
1497209263
семак как игрок да но как тренер незнаю те более в англии
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