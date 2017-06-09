Журналист ESPN: «Семак может последовать за Слуцким в Европу»

Журналист ESPN Джон Брэдли прокомментировал назначение на пост главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого, а также заявил, что рулевой «Уфы» Сергей Семак может также перебраться в Европу.

– Многие тренеры не приживаются в Англии из-за своих тактических взглядов. Слуцкому это не грозит?

– Слуцкий любит контратакующий футбол, который идеально подходит первенству Англии. Единственное, что меня беспокоит, – недостаточная тактическая гибкость Слуцкого: он зациклился на схеме 4-2-3-1, которую использовал в ЦСКА и сборной России.

– Слуцкий прорвал окно в Европу. Кто еще из российских тренеров может последовать за ним?

– Семак! Великолепный в прошлом игрок и большой человек. Его знают и уважают не только в России, но и в Европе, хотя Сергей пока еще молод. Думаю, его время в будущем обязательно придет. В последние 15-20 лет в Англии вообще ничего не знали о российском футболе, поэтому ваших тренеров игнорировали. Но сейчас все может измениться.