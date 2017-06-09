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    Журналист ESPN: «Семак может последовать за Слуцким в Европу»

    Журналист ESPN Джон Брэдли прокомментировал назначение на пост главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого, а также заявил, что рулевой «Уфы» Сергей Семак может также перебраться в Европу.

    – Многие тренеры не приживаются в Англии из-за своих тактических взглядов. Слуцкому это не грозит?

    – Слуцкий любит контратакующий футбол, который идеально подходит первенству Англии. Единственное, что меня беспокоит, – недостаточная тактическая гибкость Слуцкого: он зациклился на схеме 4-2-3-1, которую использовал в ЦСКА и сборной России.

    – Слуцкий прорвал окно в Европу. Кто еще из российских тренеров может последовать за ним?

    – Семак! Великолепный в прошлом игрок и большой человек. Его знают и уважают не только в России, но и в Европе, хотя Сергей пока еще молод. Думаю, его время в будущем обязательно придет. В последние 15-20 лет в Англии вообще ничего не знали о российском футболе, поэтому ваших тренеров игнорировали. Но сейчас все может измениться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2017 18:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +41

      avfc71 11 июня 2017, 22:27

      семак как игрок да но как тренер незнаю те более в англии

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 10 июня 2017, 00:09

      Богданович - глыба!!!! У него везде получится!

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 9 июня 2017, 19:28

      Круто! Нехрен ждать, будет возможность, надо выбираться на европейскую футбольную арену. Не получится с первого раза, получится со второго.
      Чем больше наших будет там, где умеют играть в футбол, тем лучше будет для отечественного футбола.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 июня 2017, 19:22

      Рано говорить о Семаке в Европе, он еще и полный чемпионат не провел у нас , но любопытно что о нем знают и стараются следить в Европе. Пока еще сложно сказать что за тренер Сергей Богданович , но то что его все уважают и в России и в Европе это факт ( не надо забывать что он играл за ПСЖ и имел там хорошую репутацию) . Семак вообще вместе с Тихоновым наверное являются самыми уважаемыми игроками в нашей стране .

      2
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      Рейтинг: +5879

      Павелий > hevbn 28 9 июня 2017, 21:13

      Семак таким был, пока не начал таблицу из газеты вырезать. Очень глупый был поступок с его стороны.

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 9 июня 2017, 19:02

      какой Семак?))) лишь бы ляпнуть

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 июня 2017, 19:01

      А вот это ты не трожь,Брэдли..
      Этому ещё Зенит вытаскивать...

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 18:47

      После Слуцкого в все изменится !

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2017, 18:42

      Семаку можно идти помощником в тренерский штаб к Слуцкому в Англию, тогда
      он быстрее станет востребованным.

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      Рейтинг: +222

      Зэб 9 июня 2017, 18:25

      Богданычу рано за рубеж.В России опыта набраться сначала.Ну а там кто знает.В любом случае ему удачи и терпения.

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Зэб 13 июня 2017, 08:39

      Всё правильно, годик-два в России, а там видно будет. По результатам.

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