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  • Дерби ЦСКА и «Спартака» нового сезона запланированы на 13 августа и 10 декабря

Дерби ЦСКА и «Спартака» нового сезона запланированы на 13 августа и 10 декабря

8 июня 2017, 17:11
36

Московские дерби между ЦСКА и «Спартаком» в новом сезоне РФПЛ запланированы на 13 августа и 10 декабря. Об этом заявил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

Ранее было опубликовано предварительное расписание 1-го тура чемпионата России нового сезона.

«Календарь утвержден на 30 туров, но, понятно, пока без точных дат. Возможно, будут еще какие-то технические изменения. Лига старалась учесть все факторы. Понятно, что невозможно удовлетворить все запросы: есть климатические ограничения, есть участники еврокубков, есть команды, которые, возможно, будут играть на одном стадионе.

Плюс-минус остались удовлетворены. Попросили особое внимание уделить декабрьским матчам, так как очевидно, что могут возникнуть определенные сложности, особенно на севере.

Матчи «Спартака» и ЦСКА намечены на 13 августа и 10 декабря.

Старт сезона запланирован на 16 июля, последний тур – на 13 мая. Это связано с чемпионатом мира. Календарь не идеальный, мы хотели более комфортный и для зрителей, и для футболистов», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (36)
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filosof sparty
1496931469
Писец, ну и что это за матч получится 10 декабря!????
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МАКАРШВЕД
1496934653
В декабре, и такая игра ? Заболели что ли !!!
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diktatop
1496934793
декабрь для дерби потеря дерби...
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Fancyfall
1496935247
"что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной..." молодцы составители календаря(
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кошмарик
1496937550
опять идиоты интересные матчи в сугробы запихали.. глупость неистребима!
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VVM1964
1496938624
ДЕБИЛЫ У НАС СОСТАВЛЯЮТ КАЛЕНДАРЬ .
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1496939711
Зря не на 10 января.
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vovan55
1496971859
а на Новый год было бы круче...
Ответить
_Kesh_Suntar_
1496972393
Лужники есть! Там все подогревом!
Ответить
Дядя Серёжа
1496975334
Коням в декабре легше будет, они подкованы.
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