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    Дерби ЦСКА и «Спартака» нового сезона запланированы на 13 августа и 10 декабря

    Московские дерби между ЦСКА и «Спартаком» в новом сезоне РФПЛ запланированы на 13 августа и 10 декабря. Об этом заявил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

    Ранее было опубликовано предварительное расписание 1-го тура чемпионата России нового сезона.

    «Календарь утвержден на 30 туров, но, понятно, пока без точных дат. Возможно, будут еще какие-то технические изменения. Лига старалась учесть все факторы. Понятно, что невозможно удовлетворить все запросы: есть климатические ограничения, есть участники еврокубков, есть команды, которые, возможно, будут играть на одном стадионе.

    Плюс-минус остались удовлетворены. Попросили особое внимание уделить декабрьским матчам, так как очевидно, что могут возникнуть определенные сложности, особенно на севере.

    Матчи «Спартака» и ЦСКА намечены на 13 августа и 10 декабря.

    Старт сезона запланирован на 16 июля, последний тур – на 13 мая. Это связано с чемпионатом мира. Календарь не идеальный, мы хотели более комфортный и для зрителей, и для футболистов», – сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2017 17:11
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +141

      datura 9 июня 2017, 15:09

      зелёное дерби и белое дерби

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июня 2017, 12:11

      У нас же потепление глобальное?
      Знать играть в декабре нормально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2017, 12:06

      Ну да, Москва теперь южный город.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 июня 2017, 08:55

      Хороший футбол можно показать и в декабре, надо только этого захотеть!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 июня 2017, 07:51

      Зачем матчи такого масштаба ставить на 10 декабря???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > АртурZaСМ 9 июня 2017, 08:06

      Жесть просто! Какой футбол они собираются увидеть? На плаху всех!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 9 июня 2017, 07:13

      Амкар-Краснадар в Перми тоже норм.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июня 2017, 06:25

      Ждемс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:28

      Коням в декабре легше будет, они подкованы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 9 июня 2017, 04:39

      Лужники есть! Там все подогревом!

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 июня 2017, 04:30

      а на Новый год было бы круче...

      1
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