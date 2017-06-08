Дерби ЦСКА и «Спартака» нового сезона запланированы на 13 августа и 10 декабря

Московские дерби между ЦСКА и «Спартаком» в новом сезоне РФПЛ запланированы на 13 августа и 10 декабря. Об этом заявил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

Ранее было опубликовано предварительное расписание 1-го тура чемпионата России нового сезона.

«Календарь утвержден на 30 туров, но, понятно, пока без точных дат. Возможно, будут еще какие-то технические изменения. Лига старалась учесть все факторы. Понятно, что невозможно удовлетворить все запросы: есть климатические ограничения, есть участники еврокубков, есть команды, которые, возможно, будут играть на одном стадионе.

Плюс-минус остались удовлетворены. Попросили особое внимание уделить декабрьским матчам, так как очевидно, что могут возникнуть определенные сложности, особенно на севере.

Матчи «Спартака» и ЦСКА намечены на 13 августа и 10 декабря.

Старт сезона запланирован на 16 июля, последний тур – на 13 мая. Это связано с чемпионатом мира. Календарь не идеальный, мы хотели более комфортный и для зрителей, и для футболистов», – сказал Бабаев.