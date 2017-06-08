«Зенит» в первом туре РФПЛ полетит в Хабаровск, «Спартак» сыграет с «Динамо»

Стал известен предварительный календарь первого тура, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

Планируется, что в ближайшее время будут утверждены первые восемь туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам российских команд в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

РФПЛ. 1-й тур сезона-2017/18

«Анжи» – ЦСКА

«Локомотив» – «Арсенал»

«СКА-Хабаровск» – «Зенит»

«Рубин» – «Краснодар»

«Тосно» – «Уфа»

«Спартак» – «Динамо»

«Урал» – «Ростов»

«Терек» – «Амкар».