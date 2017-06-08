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  • «Зенит» в первом туре РФПЛ полетит в Хабаровск, «Спартак» сыграет с «Динамо»

«Зенит» в первом туре РФПЛ полетит в Хабаровск, «Спартак» сыграет с «Динамо»

8 июня 2017, 15:32
24

Стал известен предварительный календарь первого тура, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

Планируется, что в ближайшее время будут утверждены первые восемь туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам российских команд в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

РФПЛ. 1-й тур сезона-2017/18

«Анжи» – ЦСКА

«Локомотив» – «Арсенал»

«СКА-Хабаровск» – «Зенит»

«Рубин» – «Краснодар»

«Тосно» – «Уфа»

«Спартак» – «Динамо»

«Урал» – «Ростов»

«Терек» – «Амкар».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА
Комментарии (24)
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den161
1496925919
так терека уже нет же ... )) ахмат амкар )
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Nesterenko
1496926007
Первый матч СКА да еще и против Зенита, аншлаг обеспечен!
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dok66
1496927453
Вполне нормальный тур для старта . Только Ахмата что-то нет . Есть какой-то Терек ?
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oyabun
1496929149
"..Футбольный матч "Спартак" - "Динамо" И переполнен стадион..." (Вася, гр.Браво)
Ждем'с с нетерпением
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Алекc
1496929235
.......и сразу дерби) круто!
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Томь вперёд
1496929815
Ни чё так старт: и дерби и дебют Манчини аж в Хабаре! Интересно!
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Добрый Бобер
1496930040
Заголовок "В первом туре "Спартак" и "Зенит" проэкзаменуют новичков РФПЛ" смотрелся бы лучше.
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vladik12
1496938692
Ежу понятно, что матч тура - "Тосно" - "Уфа".
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Д Альбертини
1496941218
О! Дерби будет!!! Эт хорошо)
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subbotaspartak
1496999789
Спартак-Динамо, комедия или драма, Как оно будет тама? Интересно, знамо.
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