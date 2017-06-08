«Зенит» в первом туре РФПЛ полетит в Хабаровск, «Спартак» сыграет с «Динамо»

Стал известен предварительный календарь первого тура, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.
Планируется, что в ближайшее время будут утверждены первые восемь туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам российских команд в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РФПЛ. 1-й тур сезона-2017/18
«Анжи» – ЦСКА
«Локомотив» – «Арсенал»
«СКА-Хабаровск» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Тосно» – «Уфа»
«Спартак» – «Динамо»
«Урал» – «Ростов»
«Терек» – «Амкар».
Источник: «Спорт-Экспресс»
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