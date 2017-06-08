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    «Зенит» в первом туре РФПЛ полетит в Хабаровск, «Спартак» сыграет с «Динамо»

    Стал известен предварительный календарь первого тура, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

    Планируется, что в ближайшее время будут утверждены первые восемь туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам российских команд в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    РФПЛ. 1-й тур сезона-2017/18

    «Анжи» – ЦСКА

    «Локомотив» – «Арсенал»

    «СКА-Хабаровск» – «Зенит»

    «Рубин» – «Краснодар»

    «Тосно» – «Уфа»

    «Спартак» – «Динамо»

    «Урал» – «Ростов»

    «Терек» – «Амкар».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2017 15:32
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июня 2017, 12:16

      Спартак-Динамо, комедия или драма,
      Как оно будет тама?
      Интересно, знамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 9 июня 2017, 00:07


      вангону:))
      «Анжи» – ЦСКА 0-1

      «Локомотив» – «Арсенал» 1-1

      «СКА-Хабаровск» – «Зенит» 1-1

      «Рубин» – «Краснодар» 0-0

      «Тосно» – «Уфа» 1-1

      «Спартак» – «Динамо» 2-0

      «Урал» – «Ростов» 0-0

      «Терек» – «Амкар». 1-0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 июня 2017, 22:22

      Надо сходить на футбол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 8 июня 2017, 21:04

      А какого числа старт 2017/2018 ???

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 июня 2017, 20:00

      О! Дерби будет!!! Эт хорошо)

      1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 8 июня 2017, 18:38

      Сначала мы берем Москву и после
      отдых.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 18:27

      Мля, там и стадиона-то нет настоящего. Поляна в лесу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 8 июня 2017, 16:54

      Заголовок "В первом туре "Спартак" и "Зенит" проэкзаменуют новичков РФПЛ" смотрелся бы лучше.

      3
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 июня 2017, 16:50

      Ни чё так старт: и дерби и дебют Манчини аж в Хабаре! Интересно!

      3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 июня 2017, 16:40

      .......и сразу дерби) круто!

      4
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      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > Боцман59rus 8 июня 2017, 16:58

      вот это плохо очень

      2
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