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  • Три российские команды вошли в топ-50 рейтинга лучших европейских клубов

Три российские команды вошли в топ-50 рейтинга лучших европейских клубов

8 июня 2017, 06:31
29

Обновился рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index, составленного агентством Gracenote. Сразу три российских клуба входят в топ-50. Выделяется среди этой тройки «Зенит», который расположился на 22-м месте. ЦСКА идет на 27-й строчке. Третий представитель России – «Спартак» – занимает 40-е место. Еще два клуба на подступах к пятидесяти лучшим – это «Краснодар» (55) и «Ростов» (57).

Стоит отметить, что возглавляет данный рейтинг мадридский «Реал», вторым идет «Барселона», а замыкает тройку – «Бавария». Сам рейтинг составляется из учета результатов команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и кубках. Наибольший вес имеют результаты последнего сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Краснодар Ростов Реал Барселона Бавария
Комментарии (29)
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Томь вперёд
1496893427
Очередной рейтинг ради рейтинга!
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Obi Wan
1496895202
ЦСКА поднимется в предстоящем сезоне...
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Aleksandr_1986_Spb_
1496895358
Что за рейтинг такой, если Реал Сосьедад на 24 месте? Как при описанных критериях он туда попал?
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СОКОЛ САРАТОВ
1496897907
спартак в том году в рейтинг уефа 0.5 очка принес
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gandyv
1496899304
Рейтинги ни о чем! Спартак - Чемпион!!!
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ArReal
1496899610
А почему , по просьбе болельщиков, в этот рейтинг не включили Ахмат?
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paracetamol
1496900466
Ростов лучше мяса смотрелся. Свинтяк в квалификации ЛЕ вылетел, а Ростов из группы ЛЧ с 3-го места вышел и только МЮ проиграл в 1 гол. А из мясокомбината МЮ сделал бы фарш, про Баварию вообще молчу.
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RLoko
1496904318
Как там Спартак оказался, за последнее время он ничего не добивался. Я бы Спартак с Краснодаром поменял. Только в этом году чемпом стал. А остальные в европе более-менее отыграли. Но все равно не плохо!
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Александр Став
1496904918
это рейтинг не этого года, а какой-то общий лет за 10-20, ибо тут есть даже, например, Валенсия и Лейпциг, которые в еврокубках вообще не участвовали в этом году.
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STAFOR13
1496906090
Хоффенхайм, который не играл давно в еврокубках стоит на 23 месте, а команда финалист ЛЕ Аякс на 32, не рейтинг, а бредятина полнейшая
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