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    Три российские команды вошли в топ-50 рейтинга лучших европейских клубов

    Обновился рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index, составленного агентством Gracenote. Сразу три российских клуба входят в топ-50. Выделяется среди этой тройки «Зенит», который расположился на 22-м месте. ЦСКА идет на 27-й строчке. Третий представитель России – «Спартак» – занимает 40-е место. Еще два клуба на подступах к пятидесяти лучшим – это «Краснодар» (55) и «Ростов» (57).

    Стоит отметить, что возглавляет данный рейтинг мадридский «Реал», вторым идет «Барселона», а замыкает тройку – «Бавария». Сам рейтинг составляется из учета результатов команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и кубках. Наибольший вес имеют результаты последнего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 06:31
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 июня 2017, 00:08

      Ростов рвет в лиге топ команды на 57 месте, а спартак проигрывает в ле грекам на 40, а 3 года их вообще ни где не было ... Федун и Миллер составляли список

      1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 8 июня 2017, 15:25

      Что здесь Спартак делает ?! Если это за всю историю, то еще теоретически возможно, а так это бред какой то

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык > Berdchanin 8 июня 2017, 21:30

      Не ссы это нам авансом,гейропа знает за нами не заржавеет!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 8 июня 2017, 13:05

      Кому нужны такие рейтинги? Нам такой футбол не нужен.)))

      0
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 8 июня 2017, 12:05

      милан и интер ау

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 10:41

      Зенит всегда впереди.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 8 июня 2017, 10:14

      Хоффенхайм, который не играл давно в еврокубках стоит на 23 месте, а команда финалист ЛЕ Аякс на 32, не рейтинг, а бредятина полнейшая

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2017, 10:07

      интересно за какие такие заслуги все наши команды попали в 50-ку да им место в сотне не положено(Вилльяреал на 20 еще смешнее,а Аякс финалист ЛЕ на 32) короче рейтинг этот кто придумал и как располагает команды не понятно

      1
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 8 июня 2017, 09:55

      это рейтинг не этого года, а какой-то общий лет за 10-20, ибо тут есть даже, например, Валенсия и Лейпциг, которые в еврокубках вообще не участвовали в этом году.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Александр Став 8 июня 2017, 13:55

      Сам рейтинг составляется из учета результатов команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и кубках. ---- вроде русским языком написано, что не только еврокубки учитывались

      2
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      Рейтинг: +246

      RLoko 8 июня 2017, 09:45

      Как там Спартак оказался, за последнее время он ничего не добивался. Я бы Спартак с Краснодаром поменял. Только в этом году чемпом стал. А остальные в европе более-менее отыграли. Но все равно не плохо!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > RLoko 8 июня 2017, 12:00

      у кого больше госбабла тот и выше

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      Рейтинг: +722

      Urry 8 июня 2017, 09:08

      Три команды потерялись в сотне

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