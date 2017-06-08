Три российские команды вошли в топ-50 рейтинга лучших европейских клубов

Обновился рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index, составленного агентством Gracenote. Сразу три российских клуба входят в топ-50. Выделяется среди этой тройки «Зенит», который расположился на 22-м месте. ЦСКА идет на 27-й строчке. Третий представитель России – «Спартак» – занимает 40-е место. Еще два клуба на подступах к пятидесяти лучшим – это «Краснодар» (55) и «Ростов» (57).

Стоит отметить, что возглавляет данный рейтинг мадридский «Реал», вторым идет «Барселона», а замыкает тройку – «Бавария». Сам рейтинг составляется из учета результатов команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и кубках. Наибольший вес имеют результаты последнего сезона.