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    Слуцкий: «Мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание, которое только может быть»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Англии, а также отметил, что продолжает общение с представителями московского клуба.

    Напомним, Слуцкий покинул армейцев в декабре 2016 года, после чего переехал в Англию, где занялся изучением иностранного языка.

    – Стало быть, вы не чувствуете себя изгоем в России после переезда в Англию?

    – Нет. С ЦСКА я в постоянном контакте с Виктором Гончаренко, с Романом Бабаевым, Евгением Ленноровичем… Естественно, живя в другой стране, я отдален от процессов, происходящих в России, но я стараюсь поддерживать отношения. Когда-то Сергей Галицкий говорил, что красивых расставаний не бывает.

    Так вот, мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание, которое только может быть. Все люди в ЦСКА остались близкими мне людьми. Надеюсь, как и я для них. Ну, какой я изгой. Например, я комментировал футбольный поединок на «Матч ТВ»…

    Источник: «Советский спорт»

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    08.06.2017 01:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июня 2017, 14:24

      Себя,на всякий случай,похвалил. С Англией тоже красиво расстанешься.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 08:48

      Когда ибрею дают под зад, он называет это "максимально красивое расставание".

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