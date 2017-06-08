Слуцкий: «Мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание, которое только может быть»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Англии, а также отметил, что продолжает общение с представителями московского клуба.

Напомним, Слуцкий покинул армейцев в декабре 2016 года, после чего переехал в Англию, где занялся изучением иностранного языка.

– Стало быть, вы не чувствуете себя изгоем в России после переезда в Англию?

– Нет. С ЦСКА я в постоянном контакте с Виктором Гончаренко, с Романом Бабаевым, Евгением Ленноровичем… Естественно, живя в другой стране, я отдален от процессов, происходящих в России, но я стараюсь поддерживать отношения. Когда-то Сергей Галицкий говорил, что красивых расставаний не бывает.

Так вот, мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание, которое только может быть. Все люди в ЦСКА остались близкими мне людьми. Надеюсь, как и я для них. Ну, какой я изгой. Например, я комментировал футбольный поединок на «Матч ТВ»…