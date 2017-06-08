Гончаренко назвал чемпионство «Спартака» заслуженным

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что «Спартак» по итогам завершившегося сезона заслуженно стал чемпионом России.

Напомним, красно-белые завоевали золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года. Армейцы заняли второе место.

– «Спартак» – заслуженный чемпион?

– Раз он на первом месте, то, конечно, заслуженный. Какие тут могут быть еще мнения? Чтобы взять титул, нужно выигрывать матчи на последних минутах, забивать ударами с дальней дистанции. Это все было у красно-белых, все по делу. Теперь вы, наверное, вынесете это в заголовок (улыбается).