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    Гончаренко назвал чемпионство «Спартака» заслуженным

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что «Спартак» по итогам завершившегося сезона заслуженно стал чемпионом России.

    Напомним, красно-белые завоевали золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года. Армейцы заняли второе место.

    – «Спартак» – заслуженный чемпион?

    – Раз он на первом месте, то, конечно, заслуженный. Какие тут могут быть еще мнения? Чтобы взять титул, нужно выигрывать матчи на последних минутах, забивать ударами с дальней дистанции. Это все было у красно-белых, все по делу. Теперь вы, наверное, вынесете это в заголовок (улыбается).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2017 01:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2017, 12:18

      Честно и справедливо. Респект!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2017, 08:07

      И это факт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 8 июня 2017, 07:36

      Еще раз убедился в воспитанности белорусов, не зря их батька говорил, белорусы - те же русские, только со знаком качества. Признать, что соперник в этот раз был сильнее - это правильно. Анализируй в чем уступили, устраняй, а дальше будет новый чемпионат, еще интересней, а игра все покажет. Почему эти простые вещи невдомек питерским - вопрос. У них - агрессивная компания, победа в ЛЧ. Для начала в ЛЧ попасть нужно.

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июня 2017, 06:39

      С таким разрывом,конечно молодцы Спартак!!!!!!!!!!

      2
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