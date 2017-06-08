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  • Агент: «Спартак» поступил красиво, продлив контракт с Зобниным»

Агент: «Спартак» поступил красиво, продлив контракт с Зобниным»

8 июня 2017, 01:06
8

Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, поделился мнением о продлении контракта его клиента с московским клубом.

«Спартак» поступил красиво, переподписав контракт с Зобниным на незначительный срок со значительным увеличением заработной платы. Я от лица Романа хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб «Спартака» за это решение», – сказал Андреев.

Ранее сообщалось, что новое соглашение Зобнина со «Спартаком» рассчитано на два года. По новому соглашению зарплата игрока составит 2,4 миллиона евро в год.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (8)
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ДСА
1496887012
Теперь в отметку Зобнин должен быть обязан Спартак и учитывать это при дальнейшем продлении контракта.
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Mahone
1496893242
А как вы думали?Все по честному,парень выздоровеет
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tank219
1496895712
Спартаковское руководство радует в очередной раз, молодцы
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Диктор
1496898538
Спартак своих (тех кто люди) в беде не бросает.
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maior-60
1496900890
Все правильно. Человеческие качества - на первом месте.
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Тамхар
1496903044
Ну правильно! Тебе же тоже, видимо, досталось неплохо. За это ты и благодаришь. Работенка у тебя неплохая, чего там говорить. Что называется, пользуешься спартаковскими амбициями.
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ramos6548
1496930684
клуб и руководство поступили достойно. Зобнин наработал на новый хороший контракт и травма не должна мешать его подписанию
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nemolod
1496948213
Скорее по совести,понимая,что для Романа это будет еще хорошим стимулом к выздоровлению!
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