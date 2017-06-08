Агент: «Спартак» поступил красиво, продлив контракт с Зобниным»

Скорее по совести,понимая,что для Романа это будет еще хорошим стимулом к выздоровлению!
Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, поделился мнением о продлении контракта его клиента с московским клубом.
«Спартак» поступил красиво, переподписав контракт с Зобниным на незначительный срок со значительным увеличением заработной платы. Я от лица Романа хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб «Спартака» за это решение», – сказал Андреев.
Ранее сообщалось, что новое соглашение Зобнина со «Спартаком» рассчитано на два года. По новому соглашению зарплата игрока составит 2,4 миллиона евро в год.