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    Агент: «Спартак» поступил красиво, продлив контракт с Зобниным»

    Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, поделился мнением о продлении контракта его клиента с московским клубом.

    «Спартак» поступил красиво, переподписав контракт с Зобниным на незначительный срок со значительным увеличением заработной платы. Я от лица Романа хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб «Спартака» за это решение», – сказал Андреев.

    Ранее сообщалось, что новое соглашение Зобнина со «Спартаком» рассчитано на два года. По новому соглашению зарплата игрока составит 2,4 миллиона евро в год.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.06.2017 01:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 8 июня 2017, 21:56

      Скорее по совести,понимая,что для Романа это будет еще хорошим стимулом к выздоровлению!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 8 июня 2017, 17:04

      клуб и руководство поступили достойно. Зобнин наработал на новый хороший контракт и травма не должна мешать его подписанию

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 июня 2017, 09:24

      Ну правильно! Тебе же тоже, видимо, досталось неплохо. За это ты и благодаришь. Работенка у тебя неплохая, чего там говорить. Что называется, пользуешься спартаковскими амбициями.

      0
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 8 июня 2017, 08:48

      Все правильно. Человеческие качества - на первом месте.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2017, 08:08

      Спартак своих (тех кто люди) в беде не бросает.

      3
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      Рейтинг: +563

      tank219 8 июня 2017, 07:21

      Спартаковское руководство радует в очередной раз, молодцы

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июня 2017, 06:40

      А как вы думали?Все по честному,парень выздоровеет

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 июня 2017, 04:56

      Теперь в отметку Зобнин должен быть обязан Спартак и учитывать это при дальнейшем продлении контракта.

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