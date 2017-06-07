Источник: «Зенит» предлагал Зобнину контракт на 2,8 миллиона

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, как сообщалось ранее, продлил контракт с московским клубом на два года. Годовой оклад футболиста составит 2,4 миллиона евро.

По информации источника, руководство «Зенита» предлагало 23-летнему россиянину контракт с зарплатой в 2,8 миллиона евро, однако игрок ответил отказом.

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в РФПЛ 29 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи.