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  • Источник: «Зенит» предлагал Зобнину контракт на 2,8 миллиона

Источник: «Зенит» предлагал Зобнину контракт на 2,8 миллиона

7 июня 2017, 20:01
32

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, как сообщалось ранее, продлил контракт с московским клубом на два года. Годовой оклад футболиста составит 2,4 миллиона евро.

По информации источника, руководство «Зенита» предлагало 23-летнему россиянину контракт с зарплатой в 2,8 миллиона евро, однако игрок ответил отказом.

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в РФПЛ 29 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (32)
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drago922
1496855098
красавелло , лечись давай
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proekt
1496855151
СПАРТАЧ С ДЕТСТВА!!!
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subbotaspartak
1496855363
Ты, Рома, не выздоравливай, ты здоровей, Ты настоящих спартачьих кровей.
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VVM1964
1496855465
МОЛОДЕЦ , ТАК ДЕРЖАТЬ , НЕ ВСЕ - " ДЗЮБЫ " .
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raritet
1496857057
Хорошо что не купили. Дали молодому человеку раз в жизни стать чемпионом.
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filosof sparty
1496861901
Если это правда, то это здорово, что не у всех футболистов одни бабки на уме
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Диктор
1496862959
Красава-все правильно ты же не Дзюба.
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VSt
1496868814
Хорошо, что иногда пылесос Зенита, который высасывает всё, что есть на Российском трансферном рынке, даёт сбои.
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paracetamol
1496872635
Чугь фейковая. У Зобнина ни техники, ни паса, одна работоспособность. Вот и добегался на ровном месте. За это 2.8 ляма не платят.
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plehanov6
1496916850
зенитушка по прежнему старается перекупить футболистов НАРОДНОЙ КОМАНДЫ народными деньгами!
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