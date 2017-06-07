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    Источник: «Зенит» предлагал Зобнину контракт на 2,8 миллиона

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, как сообщалось ранее, продлил контракт с московским клубом на два года. Годовой оклад футболиста составит 2,4 миллиона евро.

    По информации источника, руководство «Зенита» предлагало 23-летнему россиянину контракт с зарплатой в 2,8 миллиона евро, однако игрок ответил отказом.

    Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в РФПЛ 29 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 20:01
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 июня 2017, 13:14

      зенитушка по прежнему старается перекупить футболистов НАРОДНОЙ КОМАНДЫ народными деньгами!

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > plehanov6 8 июня 2017, 19:46

      С каких пор Спартак стал народной командой???))))))) там, что одни россияне играют????)))))

      -1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > zenit2012 8 июня 2017, 20:50

      Даже не знаю что сказать... Наверное мы в разных измерениях находимся?! Спартак, не стал, он всегда был народной командой! А лично для тебя, я поддерживал Зенит ( не болел) до того времени, пока туда не пришел беспредельный газпром.

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > plehanov6 9 июня 2017, 22:06

      Я тоже из народа, но за Спартак никогда не болел, болею за Зенит потому что живу в Санкт-Петербурге!))) Мне без разницы кто генеральный спонсор!

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > zenit2012 15 июня 2017, 09:13

      живу уже 14 лет в Питере, болею за Спартак 19 лет.
      то что ты в Питере - еще не показатель :)

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      Рейтинг: +212

      Kalida 8 июня 2017, 10:29

      Если правда, то прискорбно

      0
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      Рейтинг: +88

      Vara81 8 июня 2017, 10:25

      Вам дзюбы хватит !!!

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 00:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чугь фейковая. У Зобнина ни техники, ни паса, одна работоспособность. Вот и добегался на ровном месте. За это 2.8 ляма не платят.

      -4
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 8 июня 2017, 00:16

      Это разве предложение? Цена практически не отличается от контракта со Спартаком...если бы был нужен предложили на пару миллионов и здравствуй Зенит!

      -2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 7 июня 2017, 23:53

      Хорошо, что иногда пылесос Зенита, который высасывает всё, что есть на Российском трансферном рынке, даёт сбои.

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      Рейтинг: +886

      xColaz 7 июня 2017, 23:10

      Рад за благородное решение Зобнина, это не похоже на наших футболистов. А Федуну не зачет за экономию каждой копейки

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      Рейтинг: +886

      xColaz > mopecekca 8 июня 2017, 00:25

      это вообще к чему? мне самому догадаться?

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      Рейтинг: +886

      xColaz > mopecekca 8 июня 2017, 12:24

      Глупый аргумент. Этим ты решил оправдать его небезызвестные еврейские качества? Лучше бы Альфа-Групп была у руля. И не думаю, что меня парой-тройкой сотен тысяч рублей, подпустят к управлению делами клуба. А иначе помогать Федуну (не Спартаку!) нет никакого смысла

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июня 2017, 22:15

      Красава-все правильно ты же не Дзюба.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 июня 2017, 21:58

      Если это правда, то это здорово, что не у всех футболистов одни бабки на уме

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 21:32

      А был ли мальчик? То есть предложение ? Источники - они все продажные .

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