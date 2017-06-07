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    Ловчев: «С такими новичками «Зениту» ничего не светит. Думаю, все это без Манчини проходит»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о приобретениях «Зенита» во время летнего трансферного окна. Напомним, ранее команду пополнили экс-игроки «Ростова» Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.

    Отметим, что президент петербургского клуба Сергей Фурсенко заявил, что сине-бело-голубые будут вести агрессивную трансферную кампанию.

    – «Зенит» подписал двух бывших игроков «Ростова» Нобоа и Терентьева. Не совсем понятны идеи этих трансферов. Неужели эти футболисты нужны Манчини?

    – Думаю, все это без Манчини проходит. С такими новичками «Зениту» ничего не светит. Но, думаю, в этих трансферах есть какой-то скрытый смысл, который нам не известен. Нобоа возможно еще может подойти, но история Терентьева, это история Новосельцева.

    Кого в последние годы купил «Зенит»? Кокорина, Жиркова и Юсупова из команды, которая вылетела в прошлом году. Из «Динамо». И дальше – Цаллагова и Молло, из команды, которая вылетела в этом году. Это разве укрепление? И сейчас еще Терентьев и Нобоа. С таким укреплением никакой великий специалист ничего не сделает. Пример – Капелло и наша сборная. А там ведь лучшие российские игроки были собраны. Для меня очевидно, что это какая-то комбинация, но назвать это укреплением однозначно нельзя.

    – Какая комбинация?

    – Не знаю. Возможно, кто-то с кем-то расплачивается игроками. Вот взяли Нобоа, но возможно он через некоторое время окажется в «Рубине».

    – То есть, эти новички покупаются пока не ясно для каких целей, а для Манчини уже будут покупать каких-то серьезных новичков за серьезные деньги?

    – Конечно. Так и будет, Фурсенко же заявил, что клуб будет вести агрессивную трансферную политику.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.06.2017 21:33
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 8 июня 2017, 05:32

      Луческу тоже покупали не тех кого он хотел,а потом Рейнгольд сказал, что тренер плохой. Ну что же посмотрим на Манчини и на будущую команду Луческу, сравним и послушаем Рейнгольда.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 00:54

      То, что у Ловчева крыша едет, знают все. Сомневающимся он это доказывает постоянно.

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 8 июня 2017, 00:06

      Это и так понятно. Можно только было бы добавить Ловчеву, что такой футбол-это больше бизнес-вбиваются деньги в игроков из слабых команд и потом этими игроками как финансовым инструментом можно сделать все что угодно-отдать в аренду , поменять или просто , перепродать.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2017, 00:01




      Ловчев и все масковские недруги Зенита опять зубоскалят когда Зенит покупает дорогих футболистов они кричат деньги тратят бабушек и дедушек когда покупают наших дешевых тут же начинают критиковать вы господин Ловец уж определитесь и лучше занимайтесь своим свинарником

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июня 2017, 22:32

      " Кокорина, Жиркова и Юсупова из команды, которая вылетела в прошлом году. Из «Динамо». И дальше – Цаллагова и Молло, из команды, которая вылетела в этом году.И сейчас еще Терентьев и Нобоа."
      Зенит просто вычислил закономерность.Покупаешь 2-3 игрока и команда вылетает.Видимо летом купят несколько игроков у Спартака,Цска,Краснодара,Рубина и т.д.,короче у всех и останутся на 1 месте одни в РФПЛ ))))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июня 2017, 22:27

      " Возможно, кто-то с кем-то расплачивается игроками."
      А я то думал крепостное право отменили в 1861 году(((

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 7 июня 2017, 22:30

      При Эльцине его же восстановили! Разве нет?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 7 июня 2017, 22:33

      Я бы даже сказал при Сталине. А при Брежневе опять отменили))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 7 июня 2017, 22:57

      Ну вот и спираль истории! Хотя, по моему мнению, очень непродолжительное время рабства в ХХ веке у нас не было. На излёте эпохи Брежнева, в годы шатаний из стороны в сторону с развалом страны, и пару лет Эльцина... Потом узкая группа совершенно бессовестных людей присвоила всё национальное богатство страны. реально зарождавшееся предпринимательство уничтожила, в том числе и чисто физически. И опять наступило рабство! Увы.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > cska-62 7 июня 2017, 23:57

      Ельцин пиши уже правильно

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      Рейтинг: +197

      proekt 7 июня 2017, 22:24

      ахаха... прочитал Луческу...

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 июня 2017, 22:10

      ну пердив светит главное

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 7 июня 2017, 22:08

      Им не с игроками, им с Фурсенко ничего не светоит.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 июня 2017, 21:47

      им с этим тренером ниче не светит...

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