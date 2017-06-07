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  • Ловчев: «С такими новичками «Зениту» ничего не светит. Думаю, все это без Манчини проходит»

Ловчев: «С такими новичками «Зениту» ничего не светит. Думаю, все это без Манчини проходит»

7 июня 2017, 21:33
18

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о приобретениях «Зенита» во время летнего трансферного окна. Напомним, ранее команду пополнили экс-игроки «Ростова» Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.

Отметим, что президент петербургского клуба Сергей Фурсенко заявил, что сине-бело-голубые будут вести агрессивную трансферную кампанию.

– «Зенит» подписал двух бывших игроков «Ростова» Нобоа и Терентьева. Не совсем понятны идеи этих трансферов. Неужели эти футболисты нужны Манчини?

– Думаю, все это без Манчини проходит. С такими новичками «Зениту» ничего не светит. Но, думаю, в этих трансферах есть какой-то скрытый смысл, который нам не известен. Нобоа возможно еще может подойти, но история Терентьева, это история Новосельцева.

Кого в последние годы купил «Зенит»? Кокорина, Жиркова и Юсупова из команды, которая вылетела в прошлом году. Из «Динамо». И дальше – Цаллагова и Молло, из команды, которая вылетела в этом году. Это разве укрепление? И сейчас еще Терентьев и Нобоа. С таким укреплением никакой великий специалист ничего не сделает. Пример – Капелло и наша сборная. А там ведь лучшие российские игроки были собраны. Для меня очевидно, что это какая-то комбинация, но назвать это укреплением однозначно нельзя.

– Какая комбинация?

– Не знаю. Возможно, кто-то с кем-то расплачивается игроками. Вот взяли Нобоа, но возможно он через некоторое время окажется в «Рубине».

– То есть, эти новички покупаются пока не ясно для каких целей, а для Манчини уже будут покупать каких-то серьезных новичков за серьезные деньги?

– Конечно. Так и будет, Фурсенко же заявил, что клуб будет вести агрессивную трансферную политику.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (18)
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vladik12
1496860629
Сто процентов, что к состоявшимся трансферам Манчини не причастен. Приедет и удивится, что за шлак во главе с Дзюбиньо вокруг него.
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dok66
1496861028
Неужели это супертонкая комбинация в стиле спецслужб . Сначала всех запутать , а потом - нате вам пять тузов, и все козырные !
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Cipolino
1496861127
Так мастера к мастерам,а к шлаку-шлак.Всё справедливо.
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mihail200606
1496861231
им с этим тренером ниче не светит...
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suhoffmonstro
1496862503
Им не с игроками, им с Фурсенко ничего не светоит.
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карасевщина
1496862601
ну пердив светит главное
Ответить
андрей андреев
1496863628
" Возможно, кто-то с кем-то расплачивается игроками." А я то думал крепостное право отменили в 1861 году(((
Ответить
андрей андреев
1496863960
" Кокорина, Жиркова и Юсупова из команды, которая вылетела в прошлом году. Из «Динамо». И дальше – Цаллагова и Молло, из команды, которая вылетела в этом году.И сейчас еще Терентьев и Нобоа." Зенит просто вычислил закономерность.Покупаешь 2-3 игрока и команда вылетает.Видимо летом купят несколько игроков у Спартака,Цска,Краснодара,Рубина и т.д.,короче у всех и останутся на 1 месте одни в РФПЛ ))))
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Garrincha58
1496869270
Ловчев и все масковские недруги Зенита опять зубоскалят когда Зенит покупает дорогих футболистов они кричат деньги тратят бабушек и дедушек когда покупают наших дешевых тут же начинают критиковать вы господин Ловец уж определитесь и лучше занимайтесь своим свинарником
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NNNN-4
1496889179
Луческу тоже покупали не тех кого он хотел,а потом Рейнгольд сказал, что тренер плохой. Ну что же посмотрим на Манчини и на будущую команду Луческу, сравним и послушаем Рейнгольда.
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