Ловчев: «С такими новичками «Зениту» ничего не светит. Думаю, все это без Манчини проходит»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о приобретениях «Зенита» во время летнего трансферного окна. Напомним, ранее команду пополнили экс-игроки «Ростова» Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.

Отметим, что президент петербургского клуба Сергей Фурсенко заявил, что сине-бело-голубые будут вести агрессивную трансферную кампанию.

– «Зенит» подписал двух бывших игроков «Ростова» Нобоа и Терентьева. Не совсем понятны идеи этих трансферов. Неужели эти футболисты нужны Манчини?

– Думаю, все это без Манчини проходит. С такими новичками «Зениту» ничего не светит. Но, думаю, в этих трансферах есть какой-то скрытый смысл, который нам не известен. Нобоа возможно еще может подойти, но история Терентьева, это история Новосельцева.

Кого в последние годы купил «Зенит»? Кокорина, Жиркова и Юсупова из команды, которая вылетела в прошлом году. Из «Динамо». И дальше – Цаллагова и Молло, из команды, которая вылетела в этом году. Это разве укрепление? И сейчас еще Терентьев и Нобоа. С таким укреплением никакой великий специалист ничего не сделает. Пример – Капелло и наша сборная. А там ведь лучшие российские игроки были собраны. Для меня очевидно, что это какая-то комбинация, но назвать это укреплением однозначно нельзя.

– Какая комбинация?

– Не знаю. Возможно, кто-то с кем-то расплачивается игроками. Вот взяли Нобоа, но возможно он через некоторое время окажется в «Рубине».

– То есть, эти новички покупаются пока не ясно для каких целей, а для Манчини уже будут покупать каких-то серьезных новичков за серьезные деньги?

– Конечно. Так и будет, Фурсенко же заявил, что клуб будет вести агрессивную трансферную политику.