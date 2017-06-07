Джикия: «Понимаю, что в 23 все только начинается»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия не считает себя молодым игроком в свои 23 года. Он уверен, что в таком возрасте уже можно быть лидером и в клубе, и национальной команде.

— В составе команды одновременно появились несколько молодых игроков, на которых делается большая ставка. Это, в частности, вы, Александр Головин, Алексей Миранчук и Роман Зобнин. Сможете оправдать надежды?

— Я бы не стал называть себя молодым футболистом. В России привыкли думать, что в 23 года игрок еще молод, но это далеко не так. Головин, Миранчук и Зобнин доказывают свою состоятельность в играх чемпионата России и полностью заслуживают вызова в сборную. Считаю их отличными футболистами, которые в скором времени будут лидерами и в своих клубах, и в национальной команде.

— За год вы попали в самый популярный клуб страны, стали с ним чемпионом России и добились вызова в сборную. От такого успеха в 23 года не «сносит голову»?

— Не сносит. Я понимаю, что все только начинается. Хочется, чтобы тот вкус побед, который я ощутил в этом сезоне, не заканчивался. Все еще впереди. Понятно, что в жизни произошло много приятных моментов, которым я очень рад, но никакого зазнайства нет и в помине. Есть люди, которые не дают мне этого делать.