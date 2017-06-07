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    Джикия: «Понимаю, что в 23 все только начинается»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия не считает себя молодым игроком в свои 23 года. Он уверен, что в таком возрасте уже можно быть лидером и в клубе, и национальной команде.

    — В составе команды одновременно появились несколько молодых игроков, на которых делается большая ставка. Это, в частности, вы, Александр Головин, Алексей Миранчук и Роман Зобнин. Сможете оправдать надежды?

    — Я бы не стал называть себя молодым футболистом. В России привыкли думать, что в 23 года игрок еще молод, но это далеко не так. Головин, Миранчук и Зобнин доказывают свою состоятельность в играх чемпионата России и полностью заслуживают вызова в сборную. Считаю их отличными футболистами, которые в скором времени будут лидерами и в своих клубах, и в национальной команде.

    — За год вы попали в самый популярный клуб страны, стали с ним чемпионом России и добились вызова в сборную. От такого успеха в 23 года не «сносит голову»?

    — Не сносит. Я понимаю, что все только начинается. Хочется, чтобы тот вкус побед, который я ощутил в этом сезоне, не заканчивался. Все еще впереди. Понятно, что в жизни произошло много приятных моментов, которым я очень рад, но никакого зазнайства нет и в помине. Есть люди, которые не дают мне этого делать.

    Источник: Известия

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    07.06.2017 08:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2017, 16:09

      Как начинается, так может и растеряться,
      Так что придётся постараться.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:27

      Правильно говорит-не зазнайся парень,не пей шампанского за ,,,,,,,,евро и все будет ок!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июня 2017, 10:50

      Хорошо отвечал-тактично все.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 7 июня 2017, 10:27

      Жора, ты будешь опорой нашей обороны на долгие годы, знай это. Только без травм и медных труб.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2017, 10:25

      Удачи в сборной и хорошей игры! Молодец!

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 июня 2017, 09:15

      Хороший защитник! Дальнейших успехов и побед!

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июня 2017, 09:02

      Очень рад за Георгия, что так удачно попал в Спартак и сразу титул. Он это заслужил своей игрой и старанием на поле! Главное не почивать на лаврах в дальнейшем, а работать еще больше и прогрессировать.

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