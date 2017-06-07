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Джикия: «Понимаю, что в 23 все только начинается»

7 июня 2017, 08:56
7

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия не считает себя молодым игроком в свои 23 года. Он уверен, что в таком возрасте уже можно быть лидером и в клубе, и национальной команде.

— В составе команды одновременно появились несколько молодых игроков, на которых делается большая ставка. Это, в частности, вы, Александр Головин, Алексей Миранчук и Роман Зобнин. Сможете оправдать надежды?

— Я бы не стал называть себя молодым футболистом. В России привыкли думать, что в 23 года игрок еще молод, но это далеко не так. Головин, Миранчук и Зобнин доказывают свою состоятельность в играх чемпионата России и полностью заслуживают вызова в сборную. Считаю их отличными футболистами, которые в скором времени будут лидерами и в своих клубах, и в национальной команде.

— За год вы попали в самый популярный клуб страны, стали с ним чемпионом России и добились вызова в сборную. От такого успеха в 23 года не «сносит голову»?

— Не сносит. Я понимаю, что все только начинается. Хочется, чтобы тот вкус побед, который я ощутил в этом сезоне, не заканчивался. Все еще впереди. Понятно, что в жизни произошло много приятных моментов, которым я очень рад, но никакого зазнайства нет и в помине. Есть люди, которые не дают мне этого делать.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джикия Георгий Зобнин Роман Миранчук Алексей Головин Александр
Комментарии (7)
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oyabun
1496815344
Очень рад за Георгия, что так удачно попал в Спартак и сразу титул. Он это заслужил своей игрой и старанием на поле! Главное не почивать на лаврах в дальнейшем, а работать еще больше и прогрессировать.
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mialkov
1496816112
Хороший защитник! Дальнейших успехов и побед!
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Stavropolets
1496820302
Удачи в сборной и хорошей игры! Молодец!
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tank219
1496820473
Жора, ты будешь опорой нашей обороны на долгие годы, знай это. Только без травм и медных труб.
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Диктор
1496821842
Хорошо отвечал-тактично все.
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Mahone
1496838473
Правильно говорит-не зазнайся парень,не пей шампанского за ,,,,,,,,евро и все будет ок!!!!
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subbotaspartak
1496840999
Как начинается, так может и растеряться, Так что придётся постараться.
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