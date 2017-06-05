«Спартак» объявил о вхождении Наиля Измайлова в совет директоров клуба на пост заместителя председателя

Если и дальше будут экономить на трансферах,то не чего хорошего не светит,,,Зенит явно нацелен на реальное уселение,,,,в этом сезоне стали чемпионами только плагодаря умению Карреры выжать максимум из игроков,,,а по составу зенит и прошедшем чемпе был сильнее а если ещё и укрепяться плюс тренера подписали толкового то труба
«Спартак» по итогам прошедшего совета директоров принял решение внести изменения в его состав. Отныне должность заместителя председателя совета будет занимать Наиль Измайлов, бывший с 2013 года вице-президентом клуба. Ранее на данном посту трудился Александр Жиркова.
Новый состав совета директоров красно-белых выглядит так: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Измайлов.