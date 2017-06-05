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    «Спартак» объявил о вхождении Наиля Измайлова в совет директоров клуба на пост заместителя председателя

    «Спартак» по итогам прошедшего совета директоров принял решение внести изменения в его состав. Отныне должность заместителя председателя совета будет занимать Наиль Измайлов, бывший с 2013 года вице-президентом клуба. Ранее на данном посту трудился Александр Жиркова.

    Новый состав совета директоров красно-белых выглядит так: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Измайлов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.06.2017 12:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 5 июня 2017, 18:28

      Если и дальше будут экономить на трансферах,то не чего хорошего не светит,,,Зенит явно нацелен на реальное уселение,,,,в этом сезоне стали чемпионами только плагодаря умению Карреры выжать максимум из игроков,,,а по составу зенит и прошедшем чемпе был сильнее а если ещё и укрепяться плюс тренера подписали толкового то труба

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      Рейтинг: +563

      tank219 5 июня 2017, 13:41

      Смотрел сейчас на ЧМ для 20-летних Замбия-Италия игру нашего Ф. Сакала и скажу вам его нужно вводить в основу - отдал голевой пас вразрез, потом забил сам, поляну видит хорошо, открывается, обыгрывает один в один, отрабатывает сзади, здоровья вагон, игра в стеночки вообще стиль их сборной. Готовый конкурент Жано и Попову

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > tank219 5 июня 2017, 14:09

      эммм как бэ футбол на молодежном уровне сильно отличается от профессионального футбола! и давно уже известно что на молодежном уровне именно африканские команды очень сильны, а дальше они ловят звезду! и вот дабы этого не было его нужно хотя бы полгода подержать в ФНЛ! уже потом плавно подводить к тренировкам с основой! а сейчас если его возьмут и закинут к основе то это может его сломать т.к уравень совсем другой!

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      Рейтинг: +886

      xColaz 5 июня 2017, 13:04

      Выход на самоокупаемость клуба это конечно хорошо. Но засилие еврейской диаспоры, на всем экономящей, в Спартаке уже пугает. Верните адекватные цены на билеты! Не за счет болельщиков то. Пускай тогда свои деньги несут, как Газпром делает

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 июня 2017, 12:48

      "Александр Жиркова" - что это?

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      Рейтинг: +886

      xColaz > Barsuk52 5 июня 2017, 12:55

      Это очепятка)

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