Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» готов платить Аллегри 10 миллионов евро в год

    «ПСЖ» заинтересован в услугах главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Контракт 49-летнего специалиста с туринцами истекает в июне 2018 года.

    В среду, 7 июня, наставник должен провести встречу с генеральным директором «бьянконери» Джузеппе Мароттой. Сообщается, что одним из условий нового соглашения Аллегри назвал зарплату в 8 миллионов евро, а также покупку двух-трех футболистов уровня Лиги чемпионов. На данный момент он зарабатывает 5,5 миллионов.

    «ПСЖ» хочет видеть итальянца на посту главного тренера команды и готов предложить ему контракт на 10 миллионов евро в год.

    В прошедшем сезоне «старая синьора» в шестой раз подряд стала чемпионом Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Реалу» (1:4).

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2017 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 июня 2017, 08:57

      за тот результат который Юве показывает сейчас ему и в Турине могут поднять зарплату

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 июня 2017, 13:32

      неужели барсе было трудно предложить 10! уверен он бы пошел в барсу! а так в барсе вельверде, который доже в ЛЧ не играл!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > Павел Буре 5 июня 2017, 19:57

      Тут вопрос пошел бы он в Барсу))) В Турине он почти бог, а в Барсе будет пришлым тренеришкой, а свои миллионы он всегда заработает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 5 июня 2017, 13:09

      А что отлично для Аллегри, 10 лямов так еще и в Европе ( не Китай ), плюс шейхи ему денег не пожалеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2017, 12:32

      10млн??? Надо идти...а лучше в Китай позвонить...может там и 20 предложат

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11