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«ПСЖ» готов платить Аллегри 10 миллионов евро в год

5 июня 2017, 12:21
5

«ПСЖ» заинтересован в услугах главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Контракт 49-летнего специалиста с туринцами истекает в июне 2018 года.

В среду, 7 июня, наставник должен провести встречу с генеральным директором «бьянконери» Джузеппе Мароттой. Сообщается, что одним из условий нового соглашения Аллегри назвал зарплату в 8 миллионов евро, а также покупку двух-трех футболистов уровня Лиги чемпионов. На данный момент он зарабатывает 5,5 миллионов.

«ПСЖ» хочет видеть итальянца на посту главного тренера команды и готов предложить ему контракт на 10 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне «старая синьора» в шестой раз подряд стала чемпионом Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Реалу» (1:4).

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Ювентус Аллегри Массимилиано
Комментарии (5)
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алекс88
1496655128
10млн??? Надо идти...а лучше в Китай позвонить...может там и 20 предложат
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Houston
1496657377
А что отлично для Аллегри, 10 лямов так еще и в Европе ( не Китай ), плюс шейхи ему денег не пожалеют.
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Павел Буре
1496658751
неужели барсе было трудно предложить 10! уверен он бы пошел в барсу! а так в барсе вельверде, который доже в ЛЧ не играл!
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Avatar 2
1496728677
за тот результат который Юве показывает сейчас ему и в Турине могут поднять зарплату
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