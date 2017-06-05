«ПСЖ» готов платить Аллегри 10 миллионов евро в год

«ПСЖ» заинтересован в услугах главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Контракт 49-летнего специалиста с туринцами истекает в июне 2018 года.

В среду, 7 июня, наставник должен провести встречу с генеральным директором «бьянконери» Джузеппе Мароттой. Сообщается, что одним из условий нового соглашения Аллегри назвал зарплату в 8 миллионов евро, а также покупку двух-трех футболистов уровня Лиги чемпионов. На данный момент он зарабатывает 5,5 миллионов.

«ПСЖ» хочет видеть итальянца на посту главного тренера команды и готов предложить ему контракт на 10 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне «старая синьора» в шестой раз подряд стала чемпионом Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Реалу» (1:4).