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  • Ловчев: «Пока я вижу в «Спартаке» только эмоции, но на них далеко не уедешь»

Ловчев: «Пока я вижу в «Спартаке» только эмоции, но на них далеко не уедешь»

4 июня 2017, 23:01
17

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что на данный момент «Спартак» играет на эмоциях и не имеет класса, который позволит ему выступать в Европе на достойном уровне.

Напомним, по итогам минувшего сезона московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

«Мне очень важно, что говорят игроки. Вот взять Карреру и даже Карпина, этих двух футболисты часто характеризовали как мотиваторов, которые хорошо могут настраивать на игры. Но ни один не сказал, что кто-либо из этих двух научил их играть в обороне. Пока я вижу только эмоции, но на них далеко не уедешь.

Команда должна иметь класс, и здесь мне очень хочется увидеть, что будет в следующем сезоне в «Спартаке». В этом году Каррера, конечно, сделал большое дело, и радость болельщиков была неописуема. Но в Европе надо будет показывать уровень, и здесь мне будет интересно, что итальянец нового даст «Спартаку», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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RedWhiteFans2
1496607219
Точно даст больше, полезного, чем ты своим языком даёшь футболу.
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Вадим 1972
1496610144
Как надоели эти футбольные "Эксперты". Ну иди, тренируй тогда и выигрывай всё на свете. Ан нет, мы лучше всякую чушь будем нести.
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directorpg
1496619419
Чемпионат России, конечно не лига чемпионов, но одержать в ней 20 побед на эмоциях всё-таки невозможно
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tank219
1496625901
Если снять розовые очки, станет очевидно, что работы в Спартаке немерянно. 22 победы - отличный показатель настроя на игру, а вот разница мячей 0-10 в трех отдельных играх меня не устраивает. Как говорил Анатолий Тарасов в 1972 после поздравления с победой над канадцами 7-3 - вы скажите, откуда 3 шайбы в наших воротах. Нужно отладить защиту до уровня ЦСКА-Ростов по пропущенным, игроков нормальных достаточно, нужно вратаря играющего на выходах по всей штрафной и снимающего весь верх, а не как собака на привязи, а группа атаки свое дело знает. Лишь бы без травм. Сакалу пора брать на сборы основы.
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Дядя Серёжа
1496631367
По ходу он и золотые медали не разглядел. Старенький, слепенький, ненужненький.
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erma
1496633748
Как оказалось, эмоции - тоже не лишняя вещь. Ловчеву, как человеку с темпераментом мумии, этого не понять.
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Диктор
1496635034
На данный момент -команда отдыхает,так что слова Ловчева полный ноль,лишь бы привлечь к себе внимание,этакий пиар ход.
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Аид666
1496645162
Да хотя бы позитивные эмоции, а не как были с Дзюбой... или в других клубах с Деньгисовым... как болельщик ЦСКА рад за Спартак, что атмосферу внутри команды вывели на нормальный уровень. Уже бесят склоки за судейство, за новости кто кого в раздевалке и как... В первую очередь должна быть здоровая спортивная атмосфера, а не Дом-2...
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xColaz
1496650826
«Мне очень важно, что говорят футбольные болельщики. Вот взять Ловчева или Васю Уткина, этих двух часто характеризовали как экспертов, которые хорошо могут анализировать футбольные события. Но ни один не сказал, что кто-либо из этих двух в состоянии здраво мыслить. Пока я вижу только эмоции, но на них далеко не уедешь. Футбольный эксперт должен иметь класс, и здесь мне очень хочется увидеть, что будет в следующем сезоне. В этом году Ловчев и Уткин, конечно, смешили своими перлами всю страну, и радость болельщиков была неописуема. Но в Европе надо будет показывать уровень, и здесь мне будет интересно, что утырки скажут нового о «Спартаке», - сказал xColaz
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KalterJax
1496666142
Мне кажется каким бы классом команда не обладала, но когда она играет без эмоций, то у неё никогда не получится выиграть даже у самого слабого соперника!)
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