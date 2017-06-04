Ловчев: «Пока я вижу в «Спартаке» только эмоции, но на них далеко не уедешь»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что на данный момент «Спартак» играет на эмоциях и не имеет класса, который позволит ему выступать в Европе на достойном уровне.

Напомним, по итогам минувшего сезона московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

«Мне очень важно, что говорят игроки. Вот взять Карреру и даже Карпина, этих двух футболисты часто характеризовали как мотиваторов, которые хорошо могут настраивать на игры. Но ни один не сказал, что кто-либо из этих двух научил их играть в обороне. Пока я вижу только эмоции, но на них далеко не уедешь.

Команда должна иметь класс, и здесь мне очень хочется увидеть, что будет в следующем сезоне в «Спартаке». В этом году Каррера, конечно, сделал большое дело, и радость болельщиков была неописуема. Но в Европе надо будет показывать уровень, и здесь мне будет интересно, что итальянец нового даст «Спартаку», – сказал Ловчев.