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    Ловчев: «Пока я вижу в «Спартаке» только эмоции, но на них далеко не уедешь»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что на данный момент «Спартак» играет на эмоциях и не имеет класса, который позволит ему выступать в Европе на достойном уровне.

    Напомним, по итогам минувшего сезона московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Мне очень важно, что говорят игроки. Вот взять Карреру и даже Карпина, этих двух футболисты часто характеризовали как мотиваторов, которые хорошо могут настраивать на игры. Но ни один не сказал, что кто-либо из этих двух научил их играть в обороне. Пока я вижу только эмоции, но на них далеко не уедешь.

    Команда должна иметь класс, и здесь мне очень хочется увидеть, что будет в следующем сезоне в «Спартаке». В этом году Каррера, конечно, сделал большое дело, и радость болельщиков была неописуема. Но в Европе надо будет показывать уровень, и здесь мне будет интересно, что итальянец нового даст «Спартаку», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.06.2017 23:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 июня 2017, 15:35

      Мне кажется каким бы классом команда не обладала, но когда она играет без эмоций, то у неё никогда не получится выиграть даже у самого слабого соперника!)

      5
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      Рейтинг: +886

      xColaz 5 июня 2017, 11:20

      «Мне очень важно, что говорят футбольные болельщики. Вот взять Ловчева или Васю Уткина, этих двух часто характеризовали как экспертов, которые хорошо могут анализировать футбольные события. Но ни один не сказал, что кто-либо из этих двух в состоянии здраво мыслить. Пока я вижу только эмоции, но на них далеко не уедешь.

      Футбольный эксперт должен иметь класс, и здесь мне очень хочется увидеть, что будет в следующем сезоне. В этом году Ловчев и Уткин, конечно, смешили своими перлами всю страну, и радость болельщиков была неописуема. Но в Европе надо будет показывать уровень, и здесь мне будет интересно, что утырки скажут нового о «Спартаке», - сказал xColaz

      5
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 10:17

      А футбол ты, Серафимыч, значит ,уже сам не смотришь... Ну, понятно, дел много, ага.ладно, слушая дальше. Только не говори - можно ,а?

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 июня 2017, 09:46

      Да хотя бы позитивные эмоции, а не как были с Дзюбой... или в других клубах с Деньгисовым... как болельщик ЦСКА рад за Спартак, что атмосферу внутри команды вывели на нормальный уровень. Уже бесят склоки за судейство, за новости кто кого в раздевалке и как... В первую очередь должна быть здоровая спортивная атмосфера, а не Дом-2...

      6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 июня 2017, 09:12

      Евгений Серафимович держит руку на пульсе,как говорится! Друзья, старость надо уважать, давайте относится милосердными к уважаемому в футболе человеку! А Спартак немного усилится и даст бой в Европе, давайте в это верить!

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 июня 2017, 07:30

      а Ростов как играл

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июня 2017, 06:57

      На данный момент -команда отдыхает,так что слова Ловчева полный ноль,лишь бы привлечь к себе внимание,этакий пиар ход.

      5
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      Рейтинг: +3120

      erma 5 июня 2017, 06:35

      Как оказалось, эмоции - тоже не лишняя вещь. Ловчеву, как человеку с темпераментом мумии, этого не понять.

      4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 05:56

      По ходу он и золотые медали не разглядел. Старенький, слепенький, ненужненький.

      5
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      Рейтинг: +563

      tank219 5 июня 2017, 04:25

      Если снять розовые очки, станет очевидно, что работы в Спартаке немерянно. 22 победы - отличный показатель настроя на игру, а вот разница мячей 0-10 в трех отдельных играх меня не устраивает. Как говорил Анатолий Тарасов в 1972 после поздравления с победой над канадцами 7-3 - вы скажите, откуда 3 шайбы в наших воротах. Нужно отладить защиту до уровня ЦСКА-Ростов по пропущенным, игроков нормальных достаточно, нужно вратаря играющего на выходах по всей штрафной и снимающего весь верх, а не как собака на привязи, а группа атаки свое дело знает. Лишь бы без травм. Сакалу пора брать на сборы основы.

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