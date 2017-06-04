Мини-футбол. «Динамо» – чемпион России

В финальном противостоянии Суперлиги «Динамо» трижды обыграло «Дину» и стало чемпионом России.

В матче за третье место «Газпром-ЮГРА» оказался сильнее «Сибиряка» и завоевал бронзовые медали.

Чемпионат России. Суперлига. Финал

Дина (Москва) – Динамо (Московская область) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бадретдинов, 4; 0:2 – Робиньо, 13; 1:2 – Ниязов, 48.

Дина (Москва) – Динамо (Московская область) – 1:1 (0:1; 0:2 в дополнительное время)

Голы: 0:1 – Шакиров, 1; 1:1 – Асадов, 48.

Динамо (Московская область) – Дина (Москва) – 6:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Нандо, 7; 1:1 – Эскердинья, 9; 2:1 – Нандо, 21; 3:1 – Сергеев, 29; 3:2 – Асадов, 30; 4:2 – Бадретдинов, 31; 4:3 – Эскердинья, 36 (6м); 4:4 – Хамадиев, 38; 5:4 – Нандо, 45 (6м); 6:4 – Нандо, 50.

Матчи за третье место

Сибиряк (Новосибирск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Сантана, 2; 2:0 – Сайотти, 18; 2:1 – Афанасьев, 22; 2:2 – Котляров, 32; 2:3 – Копейкин, 39; 2:4 – Черный, 40; 3:4 – Иванов, 43.

Сибиряк (Новосибирск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Талес, 6; 1:1 – Шаяхметов, 16; 1:2 – Афанасьев, 20; 2:2 – Волынюк, 24; 2:3 – Котляров, 41.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Сибиряк (Новосибирск) – 4:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Волынюк, 17; 0:2 – Анисимов, 20; 1:2 – Пирогов, 20; 2:2 – Афанасьев, 22; 3:2 – Марсенио, 38; 4:2 – Пирогов, 43; 4:3 – Иванов, 50.