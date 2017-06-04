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    Роналду: «Чувствую себя мальчишкой! Возраст в паспорте – это всего лишь цифры»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ставший автором дубля в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), поделился эмоциями от победы.

    «Я буду и дальше идти вперед, чтобы забраться как можно выше. Вся команда играла здорово, да и в личном плане для меня все сложилось хорошо. Я хорошо подготовился к финальному отрезку сезона и забил ряд важных голов. Я счастлив и предельно мотивирован, а возраст в паспорте – это всего лишь цифры. Чувствую себя мальчишкой!» – сказал футболист.

    На счету 32-летнего португальца 600 забитых голов в профессиональной карьере.

    Источник: УЕФА

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    04.06.2017 06:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 июня 2017, 12:00

      Конечно мальчишка,даже бабу завести не можешь и отодрать как мужик,гамосек хренов!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 4 июня 2017, 09:13

      Молодец!!!!!!!!!!!!!1 Что сказать,удачи тебе парень!!!!!!!! Хотя и Месси красавчик как ты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 июня 2017, 09:13

      Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 07:15

      Я же говорил мечты сбываются-с победой.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Махамбет1997 4 июня 2017, 07:12

      5-ЫЙ ЗОЛОТОЙ МЯЧ БЛИЗОК

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 4 июня 2017, 07:06

      МОЛОДЦЫ!!! Не болею за Реал, но ставил на них за месяц до игры

      1
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