Роналду: «Чувствую себя мальчишкой! Возраст в паспорте – это всего лишь цифры»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ставший автором дубля в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), поделился эмоциями от победы.

«Я буду и дальше идти вперед, чтобы забраться как можно выше. Вся команда играла здорово, да и в личном плане для меня все сложилось хорошо. Я хорошо подготовился к финальному отрезку сезона и забил ряд важных голов. Я счастлив и предельно мотивирован, а возраст в паспорте – это всего лишь цифры. Чувствую себя мальчишкой!» – сказал футболист.

На счету 32-летнего португальца 600 забитых голов в профессиональной карьере.