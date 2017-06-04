Аньелли: «Я горд за «Ювентус»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли подчеркнул, что туринцы могут гордиться завершившимся сезоном, несмотря на поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала» (1:4). Напомним, в минувшей кампании «бьянконери» в шестой раз подряд выиграли Серию А и завоевали Кубок Италии.

«Мы ощущаем гордость за последние семь лет, потому что в целом мы стали европейским клубом топ-уровня. Я могу только поздравить ребят и сказать, что в следующем сезоне мы еще вернемся.

Мы все хотим становиться сильнее изо дня в день, неделя за неделей, сезон за сезоном. Мы знаем, что мы должны сделать больше, чтобы поднять над головой этот трофей.

Сейчас не время для микроанализа матча, поскольку я оцениваю год в целом. А он был превосходным для нас, и мы можем им гордиться. Я уверен, есть те, кто может оценить игру лучше меня», – сказал Аньелли.