Аньелли: «Я горд за «Ювентус»

Вот самые правильные слова от президента клуба! Надо поддержать парней! Ведь дорога до финала была далеко не легкой!!!
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли подчеркнул, что туринцы могут гордиться завершившимся сезоном, несмотря на поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала» (1:4). Напомним, в минувшей кампании «бьянконери» в шестой раз подряд выиграли Серию А и завоевали Кубок Италии.
«Мы ощущаем гордость за последние семь лет, потому что в целом мы стали европейским клубом топ-уровня. Я могу только поздравить ребят и сказать, что в следующем сезоне мы еще вернемся.
Мы все хотим становиться сильнее изо дня в день, неделя за неделей, сезон за сезоном. Мы знаем, что мы должны сделать больше, чтобы поднять над головой этот трофей.
Сейчас не время для микроанализа матча, поскольку я оцениваю год в целом. А он был превосходным для нас, и мы можем им гордиться. Я уверен, есть те, кто может оценить игру лучше меня», – сказал Аньелли.