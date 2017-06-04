Бэйл: «Сбылась моя мечта выиграть Лигу чемпионов в родном городе»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл в интервью BT Sport поделился впечатлениями от победы в Лиге чемпионов. Встреча, в которой мадридский клуб обыграл «Ювентус» со счетом 4:1, прошла в Кардиффе, родном городе футболиста.

– Гарет, удачное возвращение домой. Вы, должно быть, рады поучаствовать в победе?

– Да, это потрясающее чувство. Стадион великолепен, и весь город проделал большую работу для принятия финала. Мы благодарны организаторам. Сбылась моя мечта выиграть Лигу чемпионов в родном городе. Я безустанно работал по ходу сезона и сегодня вижу результат своего труда.

– Вы выиграли турнир второй раз подряд.

– Да, мы сделали историю. Команда очень рада победить в турнире дважды подряд. Надо насладиться моментом.

– Перед матчем было много спекуляций относительно как вашего участия в матче, так и будущего вообще.

– Я не читаю СМИ, так что никакого давления не ощущал. Готовился к игре как обычно. Как я уже говорил, это был тяжелый сезон, поэтому я понимал обстоятельства (Бэйл вышел на замену на 77-й минуте – прим. «Бомбардира») и все равно был рад появиться на поле.

– Будете праздновать?

– Конечно. Таким событием надо насладиться.