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    Бэйл: «Сбылась моя мечта выиграть Лигу чемпионов в родном городе»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл в интервью BT Sport поделился впечатлениями от победы в Лиге чемпионов. Встреча, в которой мадридский клуб обыграл «Ювентус» со счетом 4:1, прошла в Кардиффе, родном городе футболиста.

    – Гарет, удачное возвращение домой. Вы, должно быть, рады поучаствовать в победе?

    – Да, это потрясающее чувство. Стадион великолепен, и весь город проделал большую работу для принятия финала. Мы благодарны организаторам. Сбылась моя мечта выиграть Лигу чемпионов в родном городе. Я безустанно работал по ходу сезона и сегодня вижу результат своего труда.

    – Вы выиграли турнир второй раз подряд.

    – Да, мы сделали историю. Команда очень рада победить в турнире дважды подряд. Надо насладиться моментом.

    – Перед матчем было много спекуляций относительно как вашего участия в матче, так и будущего вообще.

    – Я не читаю СМИ, так что никакого давления не ощущал. Готовился к игре как обычно. Как я уже говорил, это был тяжелый сезон, поэтому я понимал обстоятельства (Бэйл вышел на замену на 77-й минуте – прим. «Бомбардира») и все равно был рад появиться на поле.

    – Будете праздновать?

    – Конечно. Таким событием надо насладиться.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 00:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июня 2017, 08:32

      :))) Что должен сделать Бэйл, чтобы получит 1,5 ляма? Кичку на голове и два шага на поле :))))

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 00:25

      Красавчик!!!И под премиальные попал!!!Как по мне,лучше бы Морату раньше выпустили,чем его после травмы!

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > vanchope34 4 июня 2017, 01:21

      учитывая зарплату - эти премиальные пшыыккк)))а интервью не заносчивое.. заслужил аплов!)

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > Ajax_Amsterdam 4 июня 2017, 01:26

      1,5 мульта премиальные!Думаю лишними не будут!

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > vanchope34 4 июня 2017, 01:31

      ну это конечно да.. кому такая копейка милллионная помешает??) ну а ЗиЗу респект за такой сплочённый и мощзный клуб!!! мастер!!!!

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      Рейтинг: +4934

      polt 4 июня 2017, 00:13

      Заслужил!

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