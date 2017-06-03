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  • Дубль Роналду помог «Реалу» завоевать титул сильнейшего клуба Европы

Дубль Роналду помог «Реалу» завоевать титул сильнейшего клуба Европы

3 июня 2017, 23:54
11

В финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел крупное поражение от «Реала» – 1:4. Дублем в составе мадридского клуба отметился Криштиану Роналду.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Реал
Комментарии (11)
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Эд1970
1496523837
Зидан пишет новую историю с Реалом!! !
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DIDI 23
1496523962
Реал с победой!
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pzdc.
1496523982
ЗМ в Кормане у Рони
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paracetamol
1496524137
Каземиро еще классный вставил. Буффон, на пенсию не пора? С центра поля пропускаешь.
Ответить
Luis Figo
1496524256
5ый ЗМ у Роналду! Думаю справедливо будет если у них по 5 мячей будет! Все таки они оба почти равны!
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Александр Svirgun
1496524737
РОНАЛДУ ЛУЧШИЙ!!! Все немыслимые рекорды бьёт, просто феноменально!!!
Ответить
Александр Svirgun
1496524771
Гол Манджукича очень красивым был, но голы Каземиро и Роналду были тоже очень эффектными.
Ответить
САНЁК17
1496524905
Конечно Рона молоток.
Ответить
SLAVAKPCC
1496525421
Юва просто не понял,почему оборонялись не они,а Реал,и так с этим ничего и не сделали
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Nerlinger
1496552772
Лепота
Ответить
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