Дубль Роналду помог «Реалу» завоевать титул сильнейшего клуба Европы

В финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел крупное поражение от «Реала» – 1:4. Дублем в составе мадридского клуба отметился Криштиану Роналду.
Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
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Источник: Бомбардир.ру