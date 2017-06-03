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    Роналду: «Люди считают меня форвардом, но я таковым никогда не буду»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду накануне финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» заявил, что не считает себя форвардом. Также португалец рассказал, на какой позиции и при какой схеме он лучше всего чувствует себя на поле.

    «Люди считают меня нападающим, но я таковым никогда не буду. Я забил почти 600 голов на той позиции, на которой действую, поэтому не вижу причин что-то менять.

    Наиболее мне импонирует схема 4-4-2, однако я не могу сказать, что мне не нравится 4-3-3, так как в этой системе я имею возможность двигаться по-другому. Я начинаю играть на разных позициях», – сказал Роналду.

    Поединок «Ювентус» – «Реал» состоится сегодня, 3 июня, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

    Источник: AS

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    03.06.2017 20:41
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