Роналду: «Люди считают меня форвардом, но я таковым никогда не буду»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду накануне финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» заявил, что не считает себя форвардом. Также португалец рассказал, на какой позиции и при какой схеме он лучше всего чувствует себя на поле.

«Люди считают меня нападающим, но я таковым никогда не буду. Я забил почти 600 голов на той позиции, на которой действую, поэтому не вижу причин что-то менять.

Наиболее мне импонирует схема 4-4-2, однако я не могу сказать, что мне не нравится 4-3-3, так как в этой системе я имею возможность двигаться по-другому. Я начинаю играть на разных позициях», – сказал Роналду.

Поединок «Ювентус» – «Реал» состоится сегодня, 3 июня, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.