«Спартак» подтвердил уход заместителя председателя совета директоров Жиркова

Заместителя председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков покинул занимаемую должность. Напомним, в минувшем сезоне красно-белые взяли чемпионство впервые с 2001 года.

«На прошедшем совете директоров ФК «Спартак» было принято решение об изменении в его составе. «Спартак» покинул заместитель председателя совета директоров Александр Николаевич Жирков, занимавший свой пост с июля 2013 года. Футбольный клуб «Спартак» благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых», – говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

Жирков занимал свой пост с 2013 года.

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