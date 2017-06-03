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    Роналду хочет войти в историю с «Реалом», победив в двух финалах Лиги чемпионов подряд

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оценил перспективы мадридцев на вторую победу подряд в финале Лиги чемпионов. Матч против «Ювентуса» состоится в субботу, 3 июня в Кардиффе.

    – Участие в финале Лиги чемпионов всегда дарит особенные чувства. У меня была возможность сделать это четыре раза, и нынешний финал будет пятым, этот момент станет особенным. Нам будет противостоять великая команда. Понимаем, что впереди тяжелейший матч, но мы «Реал», а потому у нас хорошие шансы на победу. Разумеется, я надеюсь, что мы выиграем, поскольку это достижение стало бы выдающимся.

    – Какие ключевые моменты в игре «Ювентуса» вы бы выделили?

    – Это блестящая команда. «Ювентус» неслучайно сыграет в финале. Это определенно очень серьезный соперник. Знаем, что матч будет чрезвычайно трудным, а шансы в финалах всегда 50 на 50.

    Они используют плотную опеку, предпочитают играть рядом с соперником — так же, как это делает «Атлетико». Конечно, у «Ювентуса» превосходная оборона, но, как бы хороши ни были защитники, в любой обороне всегда можно найти слабое место. Мы должны найти эти слабые стороны, воспользоваться пространством, которое даст нам соперник, и забить благодаря этому.

    Этот матч будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико». Обе команды постараются использовать ошибки соперника. Кто меньше будет ошибаться, тот, вероятно, и победит. Надеюсь, именно «Реал» допустит меньше ошибок.

    – Интригует ли вас перспектива сделать «Реал» первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд?

    – Это цель, которой хотят достичь все игроки «Реала». Хотим войти в историю и понимаем, что если выиграем этот финал, то станем первой командой, которой удалось защитить трофей с появлением Лиги чемпионов. Это наша цель, наша задача и наша мечта. Давайте скрестим пальцы.

    Источник: УЕФА

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    03.06.2017 07:05
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2017, 13:41

      Реал выиграет у Ювентуса 2:1.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 июня 2017, 12:24

      Удачи!!!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 июня 2017, 11:10

      А он уже вошел в историю "Реал"а! Как и Ди Стефано,Уго Санчес и т.д...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2017, 08:35

      И у вас все получится-верю в победу Реала.

      2
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 07:25

      Сегодня увидим!!!
      Как болельщик Реала,охота победы!!!
      А с другой стороны,охота чтоб ДжиДжи ушастого поднял!!!
      Дилемма!!!

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > vanchope34 3 июня 2017, 12:24

      У меня та же самая дилема!!!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > ЖОРРО 3 июня 2017, 14:13

      И у меня.)))

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