Роналду хочет войти в историю с «Реалом», победив в двух финалах Лиги чемпионов подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оценил перспективы мадридцев на вторую победу подряд в финале Лиги чемпионов. Матч против «Ювентуса» состоится в субботу, 3 июня в Кардиффе.

– Участие в финале Лиги чемпионов всегда дарит особенные чувства. У меня была возможность сделать это четыре раза, и нынешний финал будет пятым, этот момент станет особенным. Нам будет противостоять великая команда. Понимаем, что впереди тяжелейший матч, но мы «Реал», а потому у нас хорошие шансы на победу. Разумеется, я надеюсь, что мы выиграем, поскольку это достижение стало бы выдающимся.

– Какие ключевые моменты в игре «Ювентуса» вы бы выделили?

– Это блестящая команда. «Ювентус» неслучайно сыграет в финале. Это определенно очень серьезный соперник. Знаем, что матч будет чрезвычайно трудным, а шансы в финалах всегда 50 на 50.

Они используют плотную опеку, предпочитают играть рядом с соперником — так же, как это делает «Атлетико». Конечно, у «Ювентуса» превосходная оборона, но, как бы хороши ни были защитники, в любой обороне всегда можно найти слабое место. Мы должны найти эти слабые стороны, воспользоваться пространством, которое даст нам соперник, и забить благодаря этому.

Этот матч будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико». Обе команды постараются использовать ошибки соперника. Кто меньше будет ошибаться, тот, вероятно, и победит. Надеюсь, именно «Реал» допустит меньше ошибок.

– Интригует ли вас перспектива сделать «Реал» первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд?

– Это цель, которой хотят достичь все игроки «Реала». Хотим войти в историю и понимаем, что если выиграем этот финал, то станем первой командой, которой удалось защитить трофей с появлением Лиги чемпионов. Это наша цель, наша задача и наша мечта. Давайте скрестим пальцы.