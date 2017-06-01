«Лукойл» не будет увеличивать финансирование «Спартака»

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания не будет увеличивать финансирование «Спартака» в следующем сезоне, несмотря на победу команды в чемпионате России.

Отметим, что в новом сезоне московский клуб выступит в Лиге чемпионов, где начнет путь с группового этапа.

«Финансирование «Спартака» со стороны «Лукойла» не увеличится. Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это даст ему возможность дополнительно заработать. «Спартак» должен уже зарабатывать сам.

Но важно отметить, что мы не сократим финансирование «Спартака», так как остаемся его генеральными спонсорами», – сказал Алекперов.

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