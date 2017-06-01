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    «Лукойл» не будет увеличивать финансирование «Спартака»

    Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания не будет увеличивать финансирование «Спартака» в следующем сезоне, несмотря на победу команды в чемпионате России.

    Отметим, что в новом сезоне московский клуб выступит в Лиге чемпионов, где начнет путь с группового этапа.

    «Финансирование «Спартака» со стороны «Лукойла» не увеличится. Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это даст ему возможность дополнительно заработать. «Спартак» должен уже зарабатывать сам.

    Но важно отметить, что мы не сократим финансирование «Спартака», так как остаемся его генеральными спонсорами», – сказал Алекперов.

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    Источник: ТАСС

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    01.06.2017 12:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 2 июня 2017, 00:16

      сами в лиге чемпионов подзаработают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 июня 2017, 21:52

      Правильно. А то фэйр-плай и в ФНЛ, как Динамо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 1 июня 2017, 17:59

      Странно, с чего бы вдруг им увеличивать финансирование? ... они же спонсоры, а не владельцы ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > vit1903 1 июня 2017, 18:53

      И где логика, начитанный вы наш?

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > vit1903 2 июня 2017, 05:30

      Умный потому что на Путина похож?

      -1
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      Рейтинг: +130

      Бульба 1 июня 2017, 16:13

      Жлобы

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:33

      Та и правильно ! У Спартака есть хозяин ! А спонсор видит в спонсируемом свои интересы : продвижение бренда и как следствие - новые контракты , узнаваемость и тд . ... Аликперов прав!

      1
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 1 июня 2017, 15:29

      Не, ну круто, конечно, говорить, что Спартак сам должен зарабатывать. А сколько заработал Лукойл засчет рекламы Спартаком? Уже давно у всей России они ассоциируются со Спартаком.

      2
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 1 июня 2017, 14:35

      Спартак и так уже заработал за выход в ЛЧ. Дополнительные заботам только по результатам игр в группе, а группа, традиционно для российских клубов, будет не жилая!

      -1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > ilichkadr 1 июня 2017, 18:53

      для нас любая группа не жилая

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 июня 2017, 13:27

      Ну это же не газик, который легко возьмет у населения сотку на 2 игроков... И вообще кто эту тему поднял? Лукойл просто спонсор, а деньжку у Федуна надо спрашивать.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 июня 2017, 13:07

      что бы зарабатывать на ЛЧ ,нужно усиление состава ,а для этого нужны хорошие новые игроки на которых,соответственно ,нужны деньги

      2
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      Рейтинг: +16

      Muxa33 1 июня 2017, 13:02

      то есть - столько же денег как этом сезоне + 12,7млн за участие в Лиге Чемпионов

      -1
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