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«Лукойл» не будет увеличивать финансирование «Спартака»

1 июня 2017, 12:41
19

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания не будет увеличивать финансирование «Спартака» в следующем сезоне, несмотря на победу команды в чемпионате России.

Отметим, что в новом сезоне московский клуб выступит в Лиге чемпионов, где начнет путь с группового этапа.

«Финансирование «Спартака» со стороны «Лукойла» не увеличится. Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это даст ему возможность дополнительно заработать. «Спартак» должен уже зарабатывать сам.

Но важно отметить, что мы не сократим финансирование «Спартака», так как остаемся его генеральными спонсорами», – сказал Алекперов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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NEMETSRUS
1496311314
И в лч будет опа
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Asbjorn
1496311663
что бы зарабатывать на ЛЧ ,нужно усиление состава ,а для этого нужны хорошие новые игроки на которых,соответственно ,нужны деньги
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ufos73
1496312874
Ну это же не газик, который легко возьмет у населения сотку на 2 игроков... И вообще кто эту тему поднял? Лукойл просто спонсор, а деньжку у Федуна надо спрашивать.
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ilichkadr
1496316905
Спартак и так уже заработал за выход в ЛЧ. Дополнительные заботам только по результатам игр в группе, а группа, традиционно для российских клубов, будет не жилая!
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spartak4everr
1496320188
Не, ну круто, конечно, говорить, что Спартак сам должен зарабатывать. А сколько заработал Лукойл засчет рекламы Спартаком? Уже давно у всей России они ассоциируются со Спартаком.
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dok66
1496320430
Та и правильно ! У Спартака есть хозяин ! А спонсор видит в спонсируемом свои интересы : продвижение бренда и как следствие - новые контракты , узнаваемость и тд . ... Аликперов прав!
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Бульба
1496322796
Жлобы
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Atom2020
1496329173
Странно, с чего бы вдруг им увеличивать финансирование? ... они же спонсоры, а не владельцы ...
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paracetamol
1496343174
Правильно. А то фэйр-плай и в ФНЛ, как Динамо.
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GeorgeXIII
1496351792
сами в лиге чемпионов подзаработают
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