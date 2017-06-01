Агент: «Каррера стал москвичом до конца десятилетия»

Футбольный агент Марко Трабукки подтвердил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера продлил контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что новое соглашение итальянского специалиста с московской командой будет рассчитано на два года.

«Массимо очень рад и всем передает привет! Он стал москвичом до конца десятилетия... Поздравляем!» – написал Трабукки на своей странице в твиттере.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года и по итогам сезона привел команду к чемпионскому званию.