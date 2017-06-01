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    Агент: «Каррера стал москвичом до конца десятилетия»

    Футбольный агент Марко Трабукки подтвердил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера продлил контракт с клубом.

    Ранее сообщалось, что новое соглашение итальянского специалиста с московской командой будет рассчитано на два года.

    «Массимо очень рад и всем передает привет! Он стал москвичом до конца десятилетия... Поздравляем!» – написал Трабукки на своей странице в твиттере.

    Напомним, Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года и по итогам сезона привел команду к чемпионскому званию.

    Источник: Twitter

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    01.06.2017 01:01
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 1 июня 2017, 15:56

      там таких москвичей больше половины,основная часть чебуреки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 июня 2017, 09:30

      Сейчас 1-2 средних сезона и попросят на Аппенины слетать)))) Руководство у Спартака притча во языцах.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2017, 09:18

      Коренным?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 июня 2017, 09:02

      Следующий сезон обещает быть жарким! Зенит в ярости и с новым тренером накупит звёзд, мы укрепимся под ЛЧ тоже наверняка неплохо, ну а ЦСКА уже некуда будет деваться и тоже ударятся в шоппинг

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > filosof sparty 1 июня 2017, 11:49

      уже жду новый сезон, ууух как интересно :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 1 июня 2017, 08:13

      Спартак - чемпион! До конца десятилетия!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 1 июня 2017, 07:14

      Получить социальный паспорт москвича и снести барак в котором живёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2017, 06:16

      Ребят кто может подсказать как и где можно бан оспорить,достали меня уже бомжи банить?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Диктор 1 июня 2017, 08:08

      Сам только что вернулся оттуда. Типа за национализм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2017, 06:15

      Этот хорошая новость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 1 июня 2017, 05:31

      Забрали паспорт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 1 июня 2017, 05:10

      Какая честь - в свинарнике засесть.

      -3
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