Агент: «Каррера стал москвичом до конца десятилетия»

там таких москвичей больше половины,основная часть чебуреки
Футбольный агент Марко Трабукки подтвердил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера продлил контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что новое соглашение итальянского специалиста с московской командой будет рассчитано на два года.
«Массимо очень рад и всем передает привет! Он стал москвичом до конца десятилетия... Поздравляем!» – написал Трабукки на своей странице в твиттере.
Напомним, Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года и по итогам сезона привел команду к чемпионскому званию.
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— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 31 мая 2017 г.