Летний сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай форму сборной России и фирменный мяч «Бомбардира»

В Конкурсе прогнозов стартует летний сезон. Стань участником турнира прогнозистов и получи шанс выиграть форму сборной России, в которой наша национальная команда сыграет на домашнем Кубке конфедераций-2017.
Также лучшие из лучших получат фирменный футбольный мяч «Бомбардира», футболку «Ювентуса», подарочный сертификат на форму и книгу главного врача сборной России Эдуарда Безуглова.
Скорее участвуй и стань лучшим прогнозистом «Бомбардира»!
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1 место – форма сборной России-2017/18 от магазина футбольной формы Urbansport.
2 место – фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».
3 место – футболка с новым логотипом «Ювентуса» от магазина футбольной формы Urbansport.
4 место – подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.
5 место – книга главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни».
100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!
Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:
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Важно: бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.
Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru
Было бы неплохо поменять во время расклад,во имя интуиции,и скажем например в разрез ошибок,один раз глючила сеть и прогноз поставил не на того,например(нечайно)Вообщем рассмотрите мнение,не поленитесь!)