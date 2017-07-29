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  • Летний сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай форму сборной России и фирменный мяч «Бомбардира»

Летний сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай форму сборной России и фирменный мяч «Бомбардира»

29 июля 2017, 10:39
28

В Конкурсе прогнозов стартует летний сезон. Стань участником турнира прогнозистов и получи шанс выиграть форму сборной России, в которой наша национальная команда сыграет на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Также лучшие из лучших получат фирменный футбольный мяч «Бомбардира», футболку «Ювентуса», подарочный сертификат на форму и книгу главного врача сборной России Эдуарда Безуглова.

Скорее участвуй и стань лучшим прогнозистом «Бомбардира»!

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1 место – форма сборной России-2017/18 от магазина футбольной формы Urbansport.

2 место – фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

3 место – футболка с новым логотипом «Ювентуса» от магазина футбольной формы Urbansport.

4 место – подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.

5 место – книга главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни».

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (28)
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СашкаГуров
1496300343
смартфон был по круче прииз!!! но и форма хорошо
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Антон_87
1496305581
Всем удачи в новом сезоне, а России победы наКубке Конфедерации
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айор балдёжник
1496306878
Всем удачи!
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drug01
1496413289
до этих призов сложно добраться! Надо разрешить получать призы один раз в год!!!!!
Ответить
Рыпя
1497381528
раскошелились бы на форму и для 20ти призёров!!! реально тупые призы, пора уже понять, что не 5 человек у вас тут марку держат.
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mihail1980
1499105972
сколько раз повторяю уберите свои бустеры с призов.ваша игра 11х11 у многих не загружается
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Ще Гевара
1499743531
Как тут выиграть, если чемпионат Бразилии, практически неугадываем.
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bodhi
1500129621
То чувство когда нужно 3 -е место.
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Pourport
1500384084
Уважаемые админы!Запамятовал написать в улучшении сайта(форме)есть к вам такая просьба,было бы очень хорошо если болельщик мог до матча изменить счет в конкурсе прогнозов,а то ставишь и все принято без изменений!Я вот намедни на ничью в московском Дерби поставил,а приснилось что Динамо врежет!)))
Было бы неплохо поменять во время расклад,во имя интуиции,и скажем например в разрез ошибок,один раз глючила сеть и прогноз поставил не на того,например(нечайно)Вообщем рассмотрите мнение,не поленитесь!)
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Den Bull
1500474311
А можно писать сроки проведения?
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