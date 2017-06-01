Конкурс прогнозов: Lokofint стал победителем майского сезона и получает смартфон Highscreen RAZAR

Подошел к концу майский сезон Конкурса прогнозов. Победителем стал Lokofint, который сделал 1196 ставок и заработал 711322 очка рейтинга. Лучший прогнозист мая получает смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

Второе место занял Мехдин. В его активе – 1146 ставок и заработал 646122 очка рейтинга. Серебряному призеру достается форма сборной Бразилии от магазина футбольной формы Urbansport.

Замкнул тройку сильнейших Владимир С, сделавший 1211 ставок и заработавший 634889 очков рейтинга. Ему достается фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

Четвертое место досталось пользователю ДАША Д, которому достается книга российского футбольного тренера Валерия Газзаева «Путь воина».

На пятом место расположился японец. Его приз – альбом и бокс наклеек FIFA 365 от Panini.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Май-17» в ближайшее время.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru