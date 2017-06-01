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  • Конкурс прогнозов: Lokofint стал победителем майского сезона и получает смартфон Highscreen RAZAR

Конкурс прогнозов: Lokofint стал победителем майского сезона и получает смартфон Highscreen RAZAR

1 июня 2017, 09:00
20

Подошел к концу майский сезон Конкурса прогнозов. Победителем стал Lokofint, который сделал 1196 ставок и заработал 711322 очка рейтинга. Лучший прогнозист мая получает смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

Второе место занял Мехдин. В его активе – 1146 ставок и заработал 646122 очка рейтинга. Серебряному призеру достается форма сборной Бразилии от магазина футбольной формы Urbansport.

Замкнул тройку сильнейших Владимир С, сделавший 1211 ставок и заработавший 634889 очков рейтинга. Ему достается фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

Четвертое место досталось пользователю ДАША Д, которому достается книга российского футбольного тренера Валерия Газзаева «Путь воина».

На пятом место расположился японец. Его приз – альбом и бокс наклеек FIFA 365 от Panini.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Май-17» в ближайшее время.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (20)
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anatolik25
1496293817
Поздравления Победителям!!!
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ПФК ЦСКА Моscow
1496297190
поздравляем!)
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LokoGoGo
1496297929
конграты! Но я должен был быть в пятерке(
Ответить
Владимир С
1496298743
поздравляю победителей ну и конечно же себя с мячом .
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Argon
1496298881
А куда делись заработанная за ставки валюта. Сегодня все обнулилось что-ли? Было порядка 20000, стало 5000 ровно.
Ответить
dok66
1496299437
С победой !
Ответить
Chernyi Lis
1496301178
мои поздравления всем!
Ответить
OfaZavr
1496303333
Молодцы! С победой! Ну и удачи в дальнейшем!
Ответить
Рулон Обоев
1496304428
Расположился японец))))
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Lokofint
1496561542
Выиграл то хорошо, так вот какая проблемка а как мне его получить то? Уже отправил четыре письма и не на одно не пришло ответа((( Игнор однако какой то
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