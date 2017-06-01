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    Конкурс прогнозов: Lokofint стал победителем майского сезона и получает смартфон Highscreen RAZAR

    Подошел к концу майский сезон Конкурса прогнозов. Победителем стал Lokofint, который сделал 1196 ставок и заработал 711322 очка рейтинга. Лучший прогнозист мая получает смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

    Второе место занял Мехдин. В его активе – 1146 ставок и заработал 646122 очка рейтинга. Серебряному призеру достается форма сборной Бразилии от магазина футбольной формы Urbansport.

    Замкнул тройку сильнейших Владимир С, сделавший 1211 ставок и заработавший 634889 очков рейтинга. Ему достается фирменный мяч «Бомбардира» от компании «Мой мяч».

    Четвертое место досталось пользователю ДАША Д, которому достается книга российского футбольного тренера Валерия Газзаева «Путь воина».

    На пятом место расположился японец. Его приз – альбом и бокс наклеек FIFA 365 от Panini.

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Май-17» в ближайшее время.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 09:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 4 июня 2017, 10:32

      Выиграл то хорошо, так вот какая проблемка а как мне его получить то? Уже отправил четыре письма и не на одно не пришло ответа((( Игнор однако какой то

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 2 июня 2017, 19:51

      Передаю привет организаторам конкурса - написал письмо 2 раза -где бустеры - не понятно?вы что почту не проверяете?

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 1 июня 2017, 18:56

      как получить бустеры?

      -1
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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch > h3LL1k 1 июня 2017, 19:59

      отправил письмо - ничего не выслали

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > AtticusFinch 1 июня 2017, 21:23

      такая же история братан)

      0
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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch > h3LL1k 2 июня 2017, 07:47

      Уже второй раз оправил письмо-и опять ничего)))

      0
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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 1 июня 2017, 14:13

      Как всегда ничего непонятно -что за АЙДИ там есть и ссылка когда ты в вк и номер пользователя...

      0
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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 1 июня 2017, 13:31

      Всем привет-а что значит Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.???в какой будут начислены?

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > AtticusFinch 1 июня 2017, 17:46

      это игра на андройдах и вроде бы иосах

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 июня 2017, 11:30

      Ребята с победой вас, молодцы)))надеюсь новый сезон выиграют другие)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 1 июня 2017, 11:07

      Расположился японец))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2017, 10:48

      Молодцы! С победой! Ну и удачи в дальнейшем!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 июня 2017, 10:12

      мои поздравления всем!

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 09:43

      С победой !

      3
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