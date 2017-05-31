Кавазашвили: «Каррера доказал, что стоит дороже зарплаты, которую получал в этом сезоне»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о продлении контракта главного тренера Массимо Карреры с московским клубом.

Ранее сообщалось, что новое соглашение будет рассчитано еще на два года. Напомним, итальянец возглавил красно-белых летом 2016 года, приведя команду к чемпионству.

«Два года – это нормально. Тем более, что после успеха в России им могут заинтересоваться европейские клубы. Он заработал здесь определенный тренерский авторитет, доказал, что умеет хорошо выполнять эту работу. Думаю, он мечтает о том, чтобы его позвали хорошие команды. Поэтому после завоевания чемпионства у итальянца есть большая мотивация продолжить успешно работать в «Спартаке». К тому же, ему увеличат зарплату, потому что он доказал, что стоит дороже», – сказал Кавазашвили.