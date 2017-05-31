Наингголан: «В прошлом году я отклонил предложение «Челси». Хочу остаться в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан заявил, что намерен остаться в стане римского клуба. По словам футболиста, в прошлом году он отклонил предложение «Челси».

«Мне хочется остаться в «Роме», всегда это говорил. Для меня это не просто слова – я демонстрирую это на поле. В прошлом же году я отклонил предложение «Челси», – сказал Наингголан.

Действующий контракт футболиста с римлянами рассчитан до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что «Рома» отклонила предложение «Интера» о переходе Наингголана.