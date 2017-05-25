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    «Интер» предложил 70 миллионов за Рюдигера и Наингголана, «Рома» ответила отказом

    Миланский «Интер» заинтересован в приобретении двух футболистов «Ромы». По информации источника, речь идет о полузащитнике Раджа Наингголане и защитнике Антонио Рюдигере.

    Сообщается, что черно-синие предложили за обоих футболистов 70 миллионов евро, однако получили отказ.

    В нынешнем сезоне Наингголан провел за «Рому» в Серии А 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи. В активе Рюдигера – 25 встреч и один голевой пас.

    Источник: Football Italia

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    25.05.2017 22:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2017, 10:31

      ПО 35 за одного. Тут за Рюдигера более 60 Челси давал, а Раджа один из лучших в МИРЕ в этом сезоне на своей позиции! Интер, тише,тише,нельзя повысить привлекательность со стороны футболистов за счет сомнительных слухов.

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