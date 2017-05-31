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Кирьяков: «Ухожу из «Арсенала» с высоко поднятой головой»

31 мая 2017, 14:40
4

Сергей Кирьяков, покинувший сегодня пост главного тренера «Арсенала», прокомментировал свой уход. Специалист признался, что сам принял решение покинуть клуб из Тулы.

– Принял решение не рассматривать продолжение работы в «Арсенале». Ухожу из клуба с высоко поднятой головой и с чувством выполненного долга.

– С чем связано ваше решение?

– Ситуация повисла, никакой информации не было.

– То есть руководство с вами не обсуждало новый контракт?

– Нет. И после этого принял решение.

– Приходилось ли испытывать ранее такое психологическое давление, которое оказывалось в «Арсенале»?

– Да. Просто непонятно, откуда столько злобы и негатива у людей. В целом же все было нормально. Благодарен президенту «Арсенала» Гураму Захаровичу Аджоеву за приглашение в команду, он тоже сыграл большую роль в том, что Тула сохранила прописку в Премьер-лиге. Спасибо всем болельщикам, кто искренне переживал за нас. Желаю «Арсеналу» удачи! И чтобы нового тренера больше поддерживали, а не критиковали.

– Где продолжите карьеру?

– Работа в этом направлении ведется. Сейчас немного отдохну. Мы заслуженно выполнили поставленную задачу, хотя некоторые пытаются принизить результат. Говорят, что могли выступить лучше. На мой взгляд, мы максимально выжали из игроков все, чтобы сохранить «Арсенал» в РФПЛ.

– Какие варианты рассматриваете – Россия или зарубежные клубы?

– И то, и другое.

Кирьяков возглавлял «Арсенал» с лета 2016 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ команда под его руководством заняла 14-е место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Хмурый71
1496231351
Скажем - спасибо. Удачи в новой команде. Но в Арсенал не ждём.
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пряник929
1496233359
Большое спасибо за терпение и результат, прыгнул выше головы... Ждем вожака для движения вперед и выше!!!
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dok66
1496235494
Почему на него было давление - не понятно . Тренировал по факту и сохранил команду в Примьере . Получил опыт . Удачи в будущем .
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subbotaspartak
1496235789
Дверью хлопнул, Спартака топнул. Неважно кому это было надо, Вот тебе награда.
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