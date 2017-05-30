Газизов: «Уфа» предложила Беленову продлить контракт, он думает, выбирает»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможных изменениях в составе команды, а также сообщил, что голкиперу Александру Беленову было предложено продлить контракт, который истек по завершении сезона.

«Новичков будет не больше одного-двух, но и порядка четырех уйдут. У Дмитрия Стоцкого контракт до 2021 года, но если будет соответствующее предложение, которое всех устроит, то мы отпустим его. По другим футболистам тоже есть варианты, но ничего серьезного, чтобы всех устраивало, нет.

Беленову мы сделали предложение, а Саша думает. Я думаю, что у него есть предложения от других клубов, и он выбирает. Однако для себя мы поставили определенный дедлайн по этому решению», – сказал Газизов.

Беленов сменил «Анжи» на «Уфу» в феврале нынешнего года. В нынешнем сезоне 30-летний страж ворот провел 28 матчей, пропустив 29 голов.