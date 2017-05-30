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На «Санкт-Петербурге» завершили укладку нового газона

30 мая 2017, 12:40
13

На стадионе «Санкт-Петербург» завершились работы по укладке нового поля.

«Укладка завершена, уже идет прошивка», – сообщил источник в администрации Северной столицы.

Ранее появилась информация, что окончательно новый газон будет готов 12-13 июня. Замена травяного покрытия будет оплачена «Зенитом».

Напомним, ранее игроки сине-бело-голубых и приезжих команд выражали недовольство состоянием поля, в результате чего было решено его заменить.

На арене «Санкт-Петербург» состоятся матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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алекс88
1496137475
Ну что ворье....в миллиард то уложились....ещё парочку надо будет выделить на полив газона
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FanatSerj
1496138088
Лучше бы конечно жопу прошили тем, кто ответственен был за прошлый газон.
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zatonn
1496138676
Сколько ещё раз до ЧМ-2018 поменяют?
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kykyi
1496140519
Похоже в России изобрели одноразовый газон, только сука дорогой он очень. Инновации в действии.
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vladimir-7
1496152993
А почему замена травяного покрытия за счет Зенита? Матвиенко (рюмка) пусть оплатит из собственного кармана, ведь она принимала стадион. Специалист х..в.
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Каратель помойников
1496156611
сейчас сделают прошивку,а она не той версии,в лучшем случае обновлять "дрова",а то и заново прошивать)))
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Masteralex
1496159762
для тех, кто считает что на поле теперь супергазон, запомните, ни один рулонный газон не заменит натурального выращенного, и на всех нормальных стадионах именно выращенный газон, рулонный газон имеет ещё поганое свойство не приживаться и высыхать в самый неподходящий момент, так что не удивлюсь если позор-арену неожиданно уберут из стадионов, на которых будет проходить кубок Конфедераций "замена газона обойдется в 9 миллионов рублей." эээ, писали же про 21, куда ещё 12 лямов дели, суки?
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subbotaspartak
1496160613
Ну хоть бы кто-нибудь в какой-нибудь ошибке признался. "Ты чё мужик, у нас всё хорошо, облажался." Ну хоть бы кто-нибудь кого-нибудь сдал. Ты чё мужик, у нас всё честно, не на тех попал. По Райкину: Пришиты намертво, не оторвёшЬ... Что посеешь, то и... поменяешь.
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tank219
1496201104
Доклады - стадион готов, стадион сертифицирован, положили газон. Как Улюкаев достигал все нового дна в экономике. Я, посмотрев на газон в игре Зенит-Терек, не могу понять есть ли в Питере предел непрофессионализма и дебилизма. Если газон будет таким же на КК, нужно посыпать этот град Петра метровым слоем дуста, чтобы не позорил страну
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