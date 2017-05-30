На «Санкт-Петербурге» завершили укладку нового газона

На стадионе «Санкт-Петербург» завершились работы по укладке нового поля.

«Укладка завершена, уже идет прошивка», – сообщил источник в администрации Северной столицы.

Ранее появилась информация, что окончательно новый газон будет готов 12-13 июня. Замена травяного покрытия будет оплачена «Зенитом».

Напомним, ранее игроки сине-бело-голубых и приезжих команд выражали недовольство состоянием поля, в результате чего было решено его заменить.

На арене «Санкт-Петербург» состоятся матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.