Маурисио: «Зобнин способен заиграть в любой команде мира»

Защитник «Лацио» Маурисио, проведший прошедший сезон в аренде у «Спартака», высоко оценил уровень игры хавбека красно-белых Романа Зобнина. Бразилец также выразил мнение, что московскому клубу в скором времени придется расстаться с Квинси Промесом.

«Назову двух человек, которые могли бы заиграть в топ-клубах. Первый – Зобнин. У него восхитительная манера игры, и человек он отличный. Способен выступать в любой команде мира. Он играет правильно на разных позициях в полузащите. Такие футболисты очень ценны. Второй — это, конечно, Промес. Нет никаких сомнений, что топ-клубы уже присмотрелись к нему. Увы, «Спартаку» придется отпустить Квинси», – заявил Маурисио.

Ранее сообщалось, что к Зобнину есть интерес со стороны «Ромы» и «Шальке».