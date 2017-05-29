Бубнов: «Матч между тульским «Ареналом» и «Спартаком» – неуважение к болельщикам»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре 30-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком». Напомним, туляки переиграли красно-белых со счетом 3:0.

«Проигрывать можно по-разному. Учитывая уровень «Арсенала», «Спартак» должен был показывать более высокий уровень игры. Такая игра – это неуважение к болельщикам. Федун сказал, что играй «Спартак-2», то он выиграл бы у «Арсенала».

В свое время, когда мы проиграли «Вердеру» 1:6, выиграв в первой игре дома со счетом 4:1, то для меня это был такой удар, что я не радовался чемпионству в тот год. Мне было очень стыдно, стыдно было даже на улице появляться. Думаю, Каррера не мог участвовать в том, о чем намекают некоторые», – сказал Бубнов.

«Спартак» впервые с 2001 года взял золотые медали чемпионата России.