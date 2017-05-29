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  • Бубнов: «Матч между тульским «Ареналом» и «Спартаком» – неуважение к болельщикам»

Бубнов: «Матч между тульским «Ареналом» и «Спартаком» – неуважение к болельщикам»

29 мая 2017, 20:40
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре 30-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком». Напомним, туляки переиграли красно-белых со счетом 3:0.

«Проигрывать можно по-разному. Учитывая уровень «Арсенала», «Спартак» должен был показывать более высокий уровень игры. Такая игра – это неуважение к болельщикам. Федун сказал, что играй «Спартак-2», то он выиграл бы у «Арсенала».

В свое время, когда мы проиграли «Вердеру» 1:6, выиграв в первой игре дома со счетом 4:1, то для меня это был такой удар, что я не радовался чемпионству в тот год. Мне было очень стыдно, стыдно было даже на улице появляться. Думаю, Каррера не мог участвовать в том, о чем намекают некоторые», – сказал Бубнов.

«Спартак» впервые с 2001 года взял золотые медали чемпионата России.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (15)
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NEON-SM
1496080062
всем обидно, неприятный осадок остаётся до сих пор, надеюсь это с похмелья играли, потому что иначе объяснить это не могу
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пряник929
1496081414
Может чемпионам запретить пить до конца чемпионата????
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Гарет Каблуков
1496083046
6-2,а не 6-1
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erma
1496090559
Согласен. И даже не столько счет страшен, сколько то, что Спартак практически ничего не создал у ворот Тулы. От любви до ненависти, как говорится...
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77SAM
1496092542
не только к болельщикам,но и к себе...
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виктоша
1496119264
Не Вердеру, а Кельну тогда проиграли, и не 1:6, а 2:6.Да, это было в 80-х.
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OfaZavr
1496131680
Очень неприятно было, что так проиграли в последнем туре. Нельзя такое позволять хотя бы ради болельщиков.
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Alex3920486
1496132308
ДА все уже, харе пережевывать .....
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пряник929
1496140805
Еще раз пересмотри игру, найди факты сговора, докажи в суде, а потом говори на всю страну - нечего как бабка во дворе трепаться!!!!!!
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кеша_КБ
1496143505
- да , к болельщикам!, но и к себе тоже!!!..."отмечать" свои успехи надо профессионально и вовремя!...дисциплина - никуда!!!, работать, работать и работать!, до конца!, а уж потом - "отдыхайте"! ВЫ же - СПАРТАК!!!, на вас смотрит Вся страна!, и уж не огорчайте Её!...она и так за 100 лет натерпелась!...впереди - новые старты!, Вы уж постарайтесь, а мы за ВАС - ПОБОЛЕЕМ!!!
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