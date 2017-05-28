Роналдо: «Сравнивать Месси и Роналду – жестоко, но последние два года все решает португалец»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду, выразив мнение, что португалец должен получить «Золотой мяч-2017».

Отметим, что последним обладателем главной индивидуальной награды является именно Роналду, который завоевывал данный приз четыре раза.

«В этом году я бы отдал «Золотой мяч» Роналду. Вообще, последние два года он все решает. Криштиану сыграл важную роль в матчах «Реала» в Лиге чемпионов, а впереди еще финал.

Они оба – фантастические игроки. Мне нравится, как Месси обращается с мячом – он умеет забивать и делать все остальное. Но нельзя игнорировать статистику Роналду. Это очень жестоко – сравнивать их. Оба заслуживают всеобщего уважения», – сказал Роналдо.