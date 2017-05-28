Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналдо: «Сравнивать Месси и Роналду – жестоко, но последние два года все решает португалец»

Роналдо: «Сравнивать Месси и Роналду – жестоко, но последние два года все решает португалец»

28 мая 2017, 14:12
14

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду, выразив мнение, что португалец должен получить «Золотой мяч-2017».

Отметим, что последним обладателем главной индивидуальной награды является именно Роналду, который завоевывал данный приз четыре раза.

«В этом году я бы отдал «Золотой мяч» Роналду. Вообще, последние два года он все решает. Криштиану сыграл важную роль в матчах «Реала» в Лиге чемпионов, а впереди еще финал.

Они оба – фантастические игроки. Мне нравится, как Месси обращается с мячом – он умеет забивать и делать все остальное. Но нельзя игнорировать статистику Роналду. Это очень жестоко – сравнивать их. Оба заслуживают всеобщего уважения», – сказал Роналдо.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Temir_FCB
1495973117
Роналду отличный голеадор, но Месси сам делает всю игру, он полностью на команду играет!
Ответить
dok66
1495976742
Кришту и Месси имеют свои "Мячи" ! В этом году Мяч должен достаться Буффону !
Ответить
Mahone
1495977866
Месси лучше и намного!!!!!!! Роналду тоже хорош,но мяч заслужил Буффон
Ответить
policepnz
1495979824
Роналду машина, Месси - гений.. думаю еще годок и Кристинку пнут из Реала, а Месси еще пару мячей возьмет
Ответить
Luis Figo
1495981170
По итогам сезона Золотой мяч и приз The Best возьмет Буффонище! P.S.: Надеюсь...
Ответить
abhvfdtcn
1495984905
Заебали со своим буфонищем, хуй вам, зм будет у роналду
Ответить
petr69
1495985014
Жестоко, но справедливо
Ответить
artem 81
1495991908
Дзюбе мяч
Ответить
qw3rty33
1496009860
этому чудику до Месси, как до Китая позком
Ответить
Михаил_Боярский
1496084764
Где нырялда был когда португеи брали евро? Плакал в бабочках на скамейке. Где был нырялда когда в прошлый раз среал брал ЛЧ? В ж*пе пальцем ковырял. Ничего он не решает. Только петушится и как от палки мячи в ворота влетают. Переведи его из реала в хетафе обосрется тут же. Никто он уже давно.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
2
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+