«Сток Сити» готовит предложение в размере 52 миллионов о переходе Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в «Сток Сити». По информации источника, клуб из Сток-он-Трента уже готовит предложение в размере 52 миллионов евро о переходе 31-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время обдумает свое будущее и может покинуть стан «красных дьяволов» грядущим летом. Действующий контракт игрока с «МЮ» рассчитан до середины 2019 года.

В нынешнем сезоне Руни провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, в которых записал на свой счет по пять голов и результативных передач.