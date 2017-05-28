Кубок Испании. «Барселона» взяла верх над «Алавесом» и выиграла трофей третий раз подряд

В решающей встрече Кубка Испании «Барселона» добилась победы над «Алавесом» – 3:1. Голами в составе каталонцев отметились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. За команду Маурисио Пеллегрино забил Тео Эрнандес.

Сине-гранатовые выиграли трофей третий раз подряд. Клуб также является рекордсменом страны по количеству побед на турнире – 29.

Кубок Испании. Финал

Барселона – Алавес – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 30; 1:1 – Эрнандес, 33; 2:1 – Неймар, 45; 3:1 – Алькасер, 45+3.