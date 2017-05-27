Куртуа: «Мозес получил красную карточку по делу. Ему не стоит извиняться»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился мыслями по поводу поражения от «Арсенала» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Разумеется, мы разочарованы, но я хочу поздравить соперников с победой. Они провели хороший матч. Первый гол нельзя было засчитывать – во-первых, там была рука, а во-вторых, Рэмси не был в офсайде, так как участвовал в игре. После этого гола мы начали искать свою игру, но по итогу «Арсенал» заслужил победу. Потом мы остались вдесятером, красная карточка была по делу. Виктору Мозесу (получил вторую желтую за симуляцию на 68-й минуте – прим. «Бомбардира») не стоит извиняться», – сказал 25-летний бельгиец.

В нынешнем сезоне Куртуа провел 39 матчей в составе команды Антонио Конте. Лондонский клуб завершил сезон в английской Премьер-лиге на первом месте в турнирной таблице.