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  • Рэмзи: «Это был сезон взлетов и падений. Хочу, чтобы Венгер остался в «Арсенале»

Рэмзи: «Это был сезон взлетов и падений. Хочу, чтобы Венгер остался в «Арсенале»

27 мая 2017, 23:08
2

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи после победы над «Челси» (2:1, валлиец забил победный гол) подвел итог сезону и выразил надежду на то, что главный тренер Арсен Венгер не покинет клуб.

«Это невозможно описать. Это был сезон взлетов и падений. Но мы закончили с победой в Кубке Англии, поэтому его можно считать успешным. Я снова забил победный мяч (точный удар Рэмзи принес команде победу в финале против «Халл Сити» в сезоне 2013/14 – прим. «Бомбардира»). Люблю этот турнир. Парни заслужили победу, и я также очень рад за тренера. Выиграть еще один Кубок – невероятно.

Будщее Венгера? Конечно же, я хочу, чтобы он остался. Он заслужил этого. После перехода на другую расстановку мы достигли немало успехов, и это – заслуга тренера. Надеюсь, он будет в следующем сезоне он будет с нами», – сказал Рэмзи.

Напомним, Венгер установил рекорд по количеству побед в Кубке Англии. Ранее 67-летний француз сообщил о том, что его будущее будет решено на следующей неделе.

Источник: BBC
Англия. Кубок Арсенал Рэмзи Аарон
Комментарии (2)
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OfaZavr
1495957236
Пусть Венгер останется. Он заслужил это.
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ruverzema29rus
1495961834
конечно он хочет чтобы Венгер остался! Ведь новый тренер сразу посадит Рэмси на лавку или даже продаст пока не поздно... Вместе с Уолкоттом, Уэлбэком, Элненни и т.д.
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