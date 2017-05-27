Рэмзи: «Это был сезон взлетов и падений. Хочу, чтобы Венгер остался в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи после победы над «Челси» (2:1, валлиец забил победный гол) подвел итог сезону и выразил надежду на то, что главный тренер Арсен Венгер не покинет клуб.

«Это невозможно описать. Это был сезон взлетов и падений. Но мы закончили с победой в Кубке Англии, поэтому его можно считать успешным. Я снова забил победный мяч (точный удар Рэмзи принес команде победу в финале против «Халл Сити» в сезоне 2013/14 – прим. «Бомбардира»). Люблю этот турнир. Парни заслужили победу, и я также очень рад за тренера. Выиграть еще один Кубок – невероятно.

Будщее Венгера? Конечно же, я хочу, чтобы он остался. Он заслужил этого. После перехода на другую расстановку мы достигли немало успехов, и это – заслуга тренера. Надеюсь, он будет в следующем сезоне он будет с нами», – сказал Рэмзи.

Напомним, Венгер установил рекорд по количеству побед в Кубке Англии. Ранее 67-летний француз сообщил о том, что его будущее будет решено на следующей неделе.