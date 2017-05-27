Силлессен выйдет с первых минут в воротах «Барселоны» в матче против «Алавеса»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Алавеса» на матч финала Кубка Испании.

«Барселона»: Силлиссен, Пике, Умтити, Альба, Маскерано, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Неймар, Алькасер.

«Алавес»: Пачеко, Кико, Эли, Вигарай, Феддаль, Эрнандес, Льоренте, Гарсия, Гомес, Мендес, Дейверсон.

Напомним, финальный матч пройдет сегодня на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало – в 22:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры

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