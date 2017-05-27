Манолас заявил, что не думает об уходе из «Ромы»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас заявил, что не задумывается об уходе из римского клуба. Ранее СМИ приписывали интерес к греку со стороны множества европейских клубов, среди которых «Интер», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Я представляю свое будущее в «Роме». У меня контракт еще на два года, и я не задумывался о том, чтобы покинуть «джаллоросси». Тем не менее, нужно обсудить новое соглашение с руководством клуба.

Сейчас все мои мысли о заключительном матче сезона с «Дженоа». Мне хочется добыть в нем победу и завоевать серебряные медали Серии А. Это необходимо как для меня лично, так и для команды в целом», – сказал Манолас.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок принял участие в 44-х матчах, записав в свой актив две голевые передачи. Действующий контракт Маноласа с «волками» рассчитан до июня 2019 года.