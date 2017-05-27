«Барселона» сыграет с «Алавесом» в финале Кубка Испании

В субботу, 27 мая состоится финальный матч Кубка Испании. В нем «Барселона» попытается реабилитироваться за не самый удачный сезон. Соперником каталонцев станет «Алавес», не менее голодный до побед.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Алавес». Начало в 22:30, не пропустите!

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