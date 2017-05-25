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  • Уткин: «Тосно» – команда-бомж, которая никому не нужна. Зачем радоваться ее выходу в РФПЛ, если она даже влюбить в себя никого не смогла?»

Уткин: «Тосно» – команда-бомж, которая никому не нужна. Зачем радоваться ее выходу в РФПЛ, если она даже влюбить в себя никого не смогла?»

25 мая 2017, 23:02
73

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о выходе «Тосно» в РФПЛ. По словам журналиста, клуб из Ленинградской области не нашел свою аудиторию и никому не нужен.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона «лесники» заняли в турнирной таблице ФНЛ второе место и впервые в истории пробились в высший дивизион чемпионата России.

«Тосно» – это команда, которая никому не нужна. Команда вроде бы питерская, но в Санкт-Петербурге они никому не нужна. Играет в других городах. Но вот в РФПЛ они будут играть на «Петровском», но кто на них пойдет? Я не знаю таких людей.

«Тосно» уже года три находится у всех на виду. Но самое главное, что она не нашла для кого играть. Ее вроде как хорошо тренирует Дмитрий Парфенов, но у ней нет свой аудитории и они никому к хренам не сдалась. Зачем радоваться тому факту, что они вышли в РФПЛ? Они даже влюбить в себя так никого и не смогли. Кому нужна такая команда, которая просадит все показатели посещаемости в Премьер-лиги. Это команда-бомж», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. ФНЛ Тосно Уткин Василий
Комментарии (73)
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Decorhome
1495745020
Бездарь. Тосно в трудной борьбе завоевала путевку в РФПЛ, как же можно так отзываться о такой команде. Просто бездарь который ни как не может привлечь к себе внимание.
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Roman Viktorovich
1495745510
Ну сука жирная!!Как же ты не прав!Я житель Тосно друзья, и поверьте мне, это команда нужна людям!Нет, я сам за Тосно не болею, был и остаюсь болельщиком Зенита, но горжусь этой командой, за то что она город славит, понятное дело что этот клуб имеет с городом мало общего, но все таки. В дни матчей Тосно, из города отправлялись специальные автобусы с болельщиками в Великий Новгород,а то этого в Тихвин,не скажу что город на ушах стоит,но есть большое внимание к команде.Команде всего 4 года, и вместо восхищения что клуб проделал такой путь, это толстый ублюдок поливает Тосно грязью!То что касается посещаемости, я думаю после того как команда переедет на Петровский, зрителей будет больше, и свои 5 или 6 тысяч Тосно собирать будет!Нет, а что хочет Уткин?Что бы 45 тысяч ходило как на Спартак?Или после выхода в Премьер -Лигу все поле было болельщиками забито?Гораздо печальнее выглядит стадион полупустой в Оренбурге, где только в последнем туре аншлаг был, даже со Спартаком и Зенитом не заполнился по-моему!Вообщем я был о Уткине лучшего мнения,теперь человек мне опротивел
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Pablo Aimar
1495748553
это Уткин - комментатор бомж
Ответить
Xiko
1495749489
Я вот рад, что Тосно вышло в РФПЛ. Буду за ними наблюдать. По мне так, эта одна из интересный команд)
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SanInstructor
1495750826
Я: Уткин - комментатор-бомж, который никому не нужен. Зачем радоваться его комментариям, если он даже влюбить в себя никого не смог?
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elizaveta-285
1495769599
Сколько в тебе желчи и говна!!!!! Ты ничего хорошего не видишь в том, что Тосно вышла в Премьер-Лигу.....Как же народ устал от тебя!!!! Я думала что тебя больше никогда не увижу и не услышу.....
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sergun-kuk
1495769866
По моему - БОМЖ - это ты!!!!Я тоже думал что тебя больше не услышу!!!
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жеха87
1495771976
Нет жены, нет детей вася уткин жирный гей!
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OfaZavr
1495786406
Как бы ни было, но команду обижать не стоит. Тем более свои болельщики есть у любого клуба.
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APchelov
1495968071
Была бы команда. А прописка найдётся. Тем более, что база клуба будет находиться именно в Тосно. А что касается самого лузера Васи, то как он обзывается, так сам и называется.
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