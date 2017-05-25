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    Уткин: «Тосно» – команда-бомж, которая никому не нужна. Зачем радоваться ее выходу в РФПЛ, если она даже влюбить в себя никого не смогла?»

    Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о выходе «Тосно» в РФПЛ. По словам журналиста, клуб из Ленинградской области не нашел свою аудиторию и никому не нужен.

    Отметим, что по итогам нынешнего сезона «лесники» заняли в турнирной таблице ФНЛ второе место и впервые в истории пробились в высший дивизион чемпионата России.

    «Тосно» – это команда, которая никому не нужна. Команда вроде бы питерская, но в Санкт-Петербурге они никому не нужна. Играет в других городах. Но вот в РФПЛ они будут играть на «Петровском», но кто на них пойдет? Я не знаю таких людей.

    «Тосно» уже года три находится у всех на виду. Но самое главное, что она не нашла для кого играть. Ее вроде как хорошо тренирует Дмитрий Парфенов, но у ней нет свой аудитории и они никому к хренам не сдалась. Зачем радоваться тому факту, что они вышли в РФПЛ? Они даже влюбить в себя так никого и не смогли. Кому нужна такая команда, которая просадит все показатели посещаемости в Премьер-лиги. Это команда-бомж», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    25.05.2017 23:02
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 3 июня 2017, 13:35

      НЕ ПРАВ! - это мягко, а грубо не хочу публиковать свой словарный запас

      0
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      Рейтинг: +185

      Shinra 1 июня 2017, 00:50

      Если Зенит никак не улучшит свою игру в новом сезоне, то желающих сходить на Тосно будет, уверен, немало.

      0
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 29 мая 2017, 21:25

      Уткин жирный свин, язык как помело. Тосно еще покажет хваленым грандам как играть в футбол.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 29 мая 2017, 15:29

      Вам то какя разница,лезет куда не надо,команда по спортивному принципу вышла и будет играть,вам то какая разница? Семечки возле подъеда щелкайте с бабаульками

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 29 мая 2017, 14:05

      У Уткина нет своей аудитории слушать-вот он и мечется икру бросает в своем мелком пруду!

      0
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      Рейтинг: +22

      udav4691 28 мая 2017, 21:55

      А то,что в Московии столько клубов,такие трибуны заполненные,да?
      ЦСКА,Локо - пустые трибуны,не говоря уж о других.
      Зачем гнобить то Тосно.Новое вливание не помешает никому

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 мая 2017, 13:41

      Была бы команда. А прописка найдётся. Тем более, что база клуба будет находиться именно в Тосно. А что касается самого лузера Васи, то как он обзывается, так сам и называется.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2017, 11:13

      Как бы ни было, но команду обижать не стоит. Тем более свои болельщики есть у любого клуба.

      6
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 мая 2017, 10:51

      Уткин свинина тупая)

      2
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 26 мая 2017, 10:39

      Тот редкий случай, когда согласен с ним...
      В самом городе Тосно они не провели ни одного матча. Играли в Великом Новгороде, там хоть кто-то приходил - 2-3 тыс. Теперь они и эту публику потеряют, никто из ВеНо не будет ездить на все домашние матчи в Питер.

      -1
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