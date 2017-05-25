Уткин: «Тосно» – команда-бомж, которая никому не нужна. Зачем радоваться ее выходу в РФПЛ, если она даже влюбить в себя никого не смогла?»

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о выходе «Тосно» в РФПЛ. По словам журналиста, клуб из Ленинградской области не нашел свою аудиторию и никому не нужен.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона «лесники» заняли в турнирной таблице ФНЛ второе место и впервые в истории пробились в высший дивизион чемпионата России.

«Тосно» – это команда, которая никому не нужна. Команда вроде бы питерская, но в Санкт-Петербурге они никому не нужна. Играет в других городах. Но вот в РФПЛ они будут играть на «Петровском», но кто на них пойдет? Я не знаю таких людей.

«Тосно» уже года три находится у всех на виду. Но самое главное, что она не нашла для кого играть. Ее вроде как хорошо тренирует Дмитрий Парфенов, но у ней нет свой аудитории и они никому к хренам не сдалась. Зачем радоваться тому факту, что они вышли в РФПЛ? Они даже влюбить в себя так никого и не смогли. Кому нужна такая команда, которая просадит все показатели посещаемости в Премьер-лиги. Это команда-бомж», – сказал Уткин.