Стыковые матчи за место в РФПЛ. «Енисей» в добавленное время вырвал победу над «Арсеналом»

В первом стыковом матче за место в РФПЛ «Енисей» на своем поле вырвал победу над тульским «Арсеналом» – 2:1. Решающий гол в составе клуба из Красноярска забил Артур Малоян.

Напомним, ответная встреча пройдет 28 мая в Туле и начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат России. Стыковые матчи за место в РФПЛ. Первая игра

Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Александров, 11 (в свои ворота); 1:1 – Комбаров, 74; 2:1 – Малоян, 90+1.

Енисей: Опарин, Васильев, Чичерин, Кичин, Алиев, Ланин, Иванов, Камеш (Чернов, 83), Семакин, Саркисов (Малоян, 80), Самодин (Козлов, 77).

Арсенал: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунцу, Александров, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Думбия, Шевченко.

Предупреждения: Чичерин, 31 – Григалава, 38; Думбия, 65.