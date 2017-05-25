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  • Стыковые матчи за место в РФПЛ. «Енисей» в добавленное время вырвал победу над «Арсеналом»

Стыковые матчи за место в РФПЛ. «Енисей» в добавленное время вырвал победу над «Арсеналом»

25 мая 2017, 17:25
11

В первом стыковом матче за место в РФПЛ «Енисей» на своем поле вырвал победу над тульским «Арсеналом» – 2:1. Решающий гол в составе клуба из Красноярска забил Артур Малоян.

Напомним, ответная встреча пройдет 28 мая в Туле и начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат России. Стыковые матчи за место в РФПЛ. Первая игра

Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Александров, 11 (в свои ворота); 1:1 – Комбаров, 74; 2:1 – Малоян, 90+1.

Енисей: Опарин, Васильев, Чичерин, Кичин, Алиев, Ланин, Иванов, Камеш (Чернов, 83), Семакин, Саркисов (Малоян, 80), Самодин (Козлов, 77).

Арсенал: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунцу, Александров, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Думбия, Шевченко.

Предупреждения: Чичерин, 31 – Григалава, 38; Думбия, 65.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Матчи за место в РПЛ Енисей Арсенал
Комментарии (11)
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Pro100Kid
1495722364
Красавцы. Искренне хочу видеть команду Тихонова в РФПЛ в следующем сезоне.
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семёнычев
1495722441
Ай да Тихонов!!! Ай да ... сын!!!
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pegas1276
1495722724
Енисей красава, Тихонову респект, один шажок сделан в вышку...
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dok66
1495724624
После матча со Спартаком Арсеналу в ПФЛ точно делать нечего . Тихонову - удачи !
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h3LL1k
1495724817
Енисей красавцы Тиша лучший удачи в ответном матче желаю чтоб вы вышли в рфпл и буду за вас болеть пока наши на сезон инвалиды рухнули в попу...
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De_Frenki
1495725758
А я хочу видеть Тулу!Один ... вылетит в сл сезоне с 10 очками и нечего северным городам без норм стадио делать в футболе ....хоккей качайте.ихмо
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