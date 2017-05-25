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    Стыковые матчи за место в РФПЛ. «Енисей» в добавленное время вырвал победу над «Арсеналом»

    В первом стыковом матче за место в РФПЛ «Енисей» на своем поле вырвал победу над тульским «Арсеналом» – 2:1. Решающий гол в составе клуба из Красноярска забил Артур Малоян.

    Напомним, ответная встреча пройдет 28 мая в Туле и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Чемпионат России. Стыковые матчи за место в РФПЛ. Первая игра

    Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Александров, 11 (в свои ворота); 1:1 – Комбаров, 74; 2:1 – Малоян, 90+1.

    Енисей: Опарин, Васильев, Чичерин, Кичин, Алиев, Ланин, Иванов, Камеш (Чернов, 83), Семакин, Саркисов (Малоян, 80), Самодин (Козлов, 77).

    Арсенал: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунцу, Александров, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Думбия, Шевченко.

    Предупреждения: Чичерин, 31 – Григалава, 38; Думбия, 65.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 17:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 25 мая 2017, 18:22

      А я хочу видеть Тулу!Один ... вылетит в сл сезоне с 10 очками и нечего северным городам без норм стадио делать в футболе ....хоккей качайте.ихмо

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > De_Frenki 25 мая 2017, 18:47

      Поддерживаемс.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > De_Frenki 25 мая 2017, 18:57

      Сказал бы жестко ! Да не хочу вступать в полемику . Столичные живут за счет северных и сибирских городов ! ихмо

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 25 мая 2017, 18:06

      Енисей красавцы Тиша лучший удачи в ответном матче желаю чтоб вы вышли в рфпл и буду за вас болеть пока наши на сезон инвалиды рухнули в попу...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 18:03

      После матча со Спартаком Арсеналу в ПФЛ точно делать нечего . Тихонову - удачи !

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > dok66 25 мая 2017, 18:46

      А при чём тут ПФЛ вообще?) Да и как бы Арсенал 3-0 выиграл, а не Спартак)
      P.S. ПФЛ - это 2-й дивизион, учи матчасть)

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > xLINDAx 25 мая 2017, 18:53

      Ну ты ж понимаешь , что речь идет о РФПЛ . Чего цепляешься ?

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 мая 2017, 17:32

      Енисей красава, Тихонову респект, один шажок сделан в вышку...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 мая 2017, 17:27

      Ай да Тихонов!!!
      Ай да ... сын!!!

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 мая 2017, 17:26

      Красавцы. Искренне хочу видеть команду Тихонова в РФПЛ в следующем сезоне.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Pro100Kid 25 мая 2017, 19:02

      Тоже к тебе присоединяюсь,.но боюсь не пустят соседей, лицензирование не пройдут по стадику, да Крытый манеж который в обязаловке ещё не достроили.

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